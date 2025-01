Costanza Caracciolo è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo; nel suo ruolo da showgirl ha fatto breccia nel cuore degli appassionati per la sua semplicità, quasi atipica rispetto ad alcuni aspetti dello showbiz. Se è riuscita a conquistare buona parte dei sogni ascrivibili al mondo dello spettacolo, largo merito è da ascrivere al supporto costante che ha ricevuto in famiglia, in particolare da parte dei genitori, Stefania e Salvatore. L’ex Velina ha sempre tutelato la loro privacy ma ha spesso lasciato intendere come l’abbiano sempre supportata nel seguire sogni e prospettive.

Ma chi sono Stefania e Salvatore, genitori di Costanza Caracciolo? Su di loro, come anticipato, non sono reperibili particolari informazioni. A dispetto della notorietà della figlia, non hanno mai ricercato la luce dei riflettori. Spiccano però diversi post sui social della showgirl che ama condividere momenti di tenerezza e dolcezza sia con la mamma che con il papà, segno di un rapporto davvero speciale. Come riporta DonnaGlamour, il papà sarebbe uno stimato radiologo mentre non si hanno informazioni sulla professione della mamma.