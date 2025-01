Stefano De Martino e l’amore: single o fidanzato? Il conduttore fa chiarezza

“Nessuna ha resistito a lungo”. Con queste parole Stefano De Martino mette a tacere le voci che vedrebbero una nuova fidanzata al suo fianco. Voci che inevitabilmente si ripercorrono puntuali sulla sua vita sentimentale, sempre al centro degli interessi delle cronache rosa. Il conduttore napoletano però non si scompone e non dà più di tanto spazio alle indiscrezioni giornalistiche, nemmeno quando sembra esserci un fondo di verità.

Come quando si vociferava della relazione con Marina Trivelli, una giovane bellezza lontana dal mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, in una intervista recente rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, Stefano De Martino ha confermato di essere single al momento. “Non c’è nessuna e nessuna ha resisto molto perché la mia idea è che dopo cinque o sei mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete…”, le parole dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

“Quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”, assicura Stefano De Martino nel corso dell’intervista. Il conduttore campano confida di aver impiegato del tempo per parlare della sua situazione sentimentale con il figlio Santiago, che ovviamente ha faticato non poco ad accettare la separazione dei suoi genitori.

“Adesso però non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi”, aggiunge Stefano. “Una volta in un bar lo sfidai perché mi diceva che una cameriera molto bella mi stava guardando. Ridemmo e finì lì”, il simpatico aneddoto dello showman campano risalente ad una vacanza all’estero con il figlio Santiago.

