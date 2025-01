Stefano Mordini, chi è il marito di Valentina Cervi e carriera da regista

Stefano Mordini è il marito di Valentina Cervi, la celebre attrice che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nello studio de La volta buona su Rai 1. La coppia è dunque accomunata dalla passione per il cinema; lei recita sul set, lui opera dietro la macchina da presa essendo un affermato regista, ma con anche esperienze da sceneggiatore e produttore cinematografico. Nato a Marradi nel 1968, Stefano Mordini ha esordito sul grande schermo con la sua prima opera Provincia meccanica nel 2005.

Fu un film molto importante per lui, non solo perché il set fu galeotto per l’incontro con Valentina Cervi, da lui diretta per la prima volta proprio in quell’occasione, ma anche perché racimolò numerosi riconoscimenti, tra cui tre candidature ai David di Donatello e due ai Nastri d’argento. Tra le sue opere successive citiamo Acciaio del 2012 e Pericle il nero, presentato a Cannes nel 2016 e candidato anch’esso a un David. Oltre ad aver diretto diversi documentari, Mordini è stato anche regista per la tv, dal film del 2017 La scorta di Borsellino – Emanuela Loi alla seconda stagione della serie Solo.

Valentina Cervi e il marito Stefano Mordini: galeotto l’incontro sul set

Valentina Cervi e il marito Stefano Mordini condividono la passione per il cinema e fu proprio un film a farli incontrare e conoscere. “Io e Stefano ci siamo conosciuti proprio su un set, quello di Provincia Meccanica, nel 2004“, aveva raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel settembre 2021. “Per me essere diretta da lui è sempre una grande esperienza, seppur impegnativa. Non mi fa sconti e io so che devo dare il massimo. Mi mette sempre alla prova, ma è così che si cresce“.

Tra i due scoccò subito la scintilla e il rapporto professionale si trasformò presto in una romantica storia d’amore, dalla quale sono nati due figli, Margherita e Giovanni. La coppia ha collaborato al cinema anche in un momento successivo, nel 2021, nel film La scuola cattolica diretto da Mordini e con la stessa Cervi tra le protagoniste nel cast.