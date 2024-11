Grande Fratello 2024, fidanzata Stefano Tediosi, Spunta un retroscena choc: “Tutto finto con Federica Petagna”

Stefano Tediosi è il fidanzato di Federica Petagna? Nonostante il Grande Fratello 2024 lo farà entrare nella Casa nella puntata di questa sera per ricostruire il ‘triangolo’ nato a Temptation Island 2024 pare che tutto sia già finito ammesso che sia mai davvero iniziato. Nel reality dei sentimenti la storia d’amore tra Federica e Alfonso D’Apice è finita proprio a causa del bel tentatore. Tuttavia, nei giorni scorsi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato un retroscena choc sul ben Stefano, pare infatti che avesse una fidanzata da più di tre anni e che la conoscenza con Federica e il successivo flirt fosse tutto finto.

Nel dettaglio, all’esperta di gossip è giunta una segnalazione da parte di una sua follower amica di Erica Magliano, ormai ex fidanzata di Stefano Tediosi che dichiarava: “Erica è la fidanzata di Stefano da tre anni, della cui relazione abbiamo tutte le prove. Stefano aveva detto a Erika che sarebbe partito per Temptation Island solo pochi giorni prima, giustificandosi dicendo che si trattava di un’opportunità di lavoro, un’occasione di guadagno, e assicurandola che il loro rapporto sarebbe rimasto solido perché lui era innamoratissimo di lei e desiderava costruire una famiglia insieme. Ovviamente, lei non accetta assolutamente questa situazione.” Insomma il ‘single’ Stefano non avrebbe partecipato da ‘single’ al reality.

Stefano Tediosi e Federica Petagna fingono di stare insieme? Nuovi retroscena

“Nonostante la loro storia, lui decide comunque di partecipare a Temptation Island e addirittura, al Grande Fratello, senza neanche avvisarla: lei lo scopre dai giornali. Il giorno successivo Stefano va da lei al negozio dove lavora, cercando di giustificarsi, ma lei non accetta le sue scuse e racconta tutto a un’amica, che poi riferisce tutto a me, inviandomi anche video che documentano i tre anni della loro relazione. Abbiamo tutte, tutte le prove.” Finisce così la segnalazione giunta a Deianira Marzano, se tutto questo è vero la relazione tra Stefano Tediosi e Federica Petagna sembrerebbe costruita ad arte, se a ciò si aggiunge che lei è stata beccata varie volte con il cugino di Titty Scialò, anche lei ex volto di Temptation Island 2024 non sembrano esserci dubbi.