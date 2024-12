C’è anche il professore, politico e opinionista televisivo Stefano Zecchi tra gli ospiti di Mara Venier oggi, 8 dicembre, nella nuova puntata di Domenica In. Stefano è pronto a raccontarsi tra presente, passato e futuro, vita privata e nuovi progetti. Guardando al passato, in una intervista rilasciata in tv qualche tempo fa in tv, il prof si è soffermato sul rapporto non sempre facili coi suoi genitori. Come quando, negli anni cinquanta, papà e mamma decisero di separarsi.

Dopo quell’episodio cattò un fortissimo meccanismo di auto-accusa ed eccessiva responsabilizzazione in Stefano, che orari ammette di aver vissuto tutto malamente. “Ho patito molto quando papà e mia mamma si sono separati. Mi sentivo in colpa, erano anni che la separazione significava molto di più quello che è oggi, non avevo nessuna idea e propensione che se avessi avuto un figlio avrebbe dovuto patire ciò che ho patito io”, ha raccontato.

Stefano Zecchi e la genitorialità: “Figli ? Per i padri di oggi è più difficile”

L’argomento genitori è un tasto dolente per Stefano Zecchi, che preferisce allora parlare del suo ruolo genitoriale e di padre in generale. Ispirandosi alla sua stessa storia, lo scrittore ha realizzato un romanzo dal titolo Dopo l’infinito cosa c’è, papà? Fare il padre navigando a vista. “Lo so che per i padri di oggi è più difficile perché la vita è frenetica ma bisogna fermarsi lo stesso: tempo, tempo, tempo. Un figlio è una cosa importante e bisognerebbe trovarlo”, ha spiegato appassionatamente Stefano Zecchi durante l’intervista.

