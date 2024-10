Quella di domani, giovedì 17 ottobre 2024, sarà una data molto interessante per tutti gli amanti degli astri e del cielo: si terrà infatti la cosiddetta Superluna del Cacciatore, una luna piena che renderà le nostre sere decisamente affascinanti. Stando a quanto segnala il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web si tratterà della luna più grande e luminosa di tutto il 2024, e proprio per questo si tratterà di uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati.

La Superluna del Cacciatore si troverà nel perigeo, ovvero, il punto nella sua orbita in cui raggiunge la massima vicinanza alla Terra, ovvero, 357.364 chilometri, una distanza enorme ma che quando parliamo di universo rappresenta meno di un piccolo passo. Ecco perchè la definizione di Superluna del Cacciatore visto che il nostro satellite apparirà di dimensioni maggiorate rispetto al solito, e ancor di più rispetto alla Superluna dello Storione dello scorso 19 agosto, così come a quella del Raccolto del 18 settembre, e a quella del Castoro che invece apparirà nei cieli il prossimo 15 novembre e che chiuderà l’anno 2024 dando poi appuntamento a quello venturo.

SUPERLUNA DEL CACCIATORE: OCCHIO AL METEO

Per poter osservare al massimo del suo splendore la Superluna del Cacciatore bisognerà fare la notte in bianco, o per le meno, andare a letto molto tardi visto che il grande show si verificherà alle ore 2:46, anche se la luna diverrà effettivamente piena alle ore 13:26 successive.

Ovviamente bisognerà sperare nella clemenza del tempo, ma tenendo conto dell’allerta meteo di questi giorni e del maltempo che è tornato a fare capolino sulla nostra penisola, è probabile che in molte zone dell’Italia, a cominciare dalle regioni del nord, si faccia una grande fatica per assistere a questa straordinaria Superluna del Cacciatore.

SUPERLUNA DEL CACCIATORE: COME VEDERLA

In ogni caso, qualora il tempo fosse clemente, si consiglia come sempre di trovare un posto lontano dalla luce artificiale, anche se la luna sarà comunque visibile a tutti nel cielo, anche a chi ad esempio abita in città. Il Corriere della Sera ricorda che Superluna è un termine tutt’altro che scientifico ma è stato coniato nel corso degli ultimi anni semplicemente per indicare quelle lune piene che si trovano nel perigeo e che appaio quindi più grandi del normale, in realtà sono semplicemente più vicine.

Nel dettaglio la luna di domani, 17 ottobre, apparirà il 7 per cento “più grande del solito” e nel contempo anche più luminosa, ma secondo Gianluca Masi, noto astrofisico, solamente un occhio esperto se ne potrà rendere conto, in quanto non si tratta di variazione “eclatanti” anche se l’evento resta comunque affascinante. Per chi volesse potrà seguire l’evento in diretta video streaming proprio attraverso il Virtual Telescope di Masi, con la trasmissione live dalle ore 19:30 di domani: lo spettacolo è assicurato.