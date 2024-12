A NATALE E SANTO STEFANO 2024: DOVE FARE LA SPESA

Trovare supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2024 può sembrare un’impresa, visto si tratta di giorni di festa e, dunque, le aperture sono tutt’altro che scontate. La disponibilità può variare a seconda della catena, oltre che in base alla città, ma organizzandovi bene potete trovare tutto ciò di cui avete bisogno anche durante le feste, in giorni in cui la maggior parte delle serrande restano abbassate. Il giorno della Vigilia è solitamente quello giusto per completare la spesa, mentre a Santo Stefano ci si ritrova spesso a dover correre ai ripari perché nella propria dispensa manca qualche ingrediente o c’è qualche ospite in più a tavola.

I negozi di quartiere sono importanti, ma ci sono comunque supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2024 su cui fare affidamento, da Roma a Milano. Partiamo da Carrefour che è molto flessibile, quindi vengono adottati orari differenti durante le festività, motivo per il quale conviene verificare l’apertura dei punti vendita consultando il sito ufficiale. Discorso simile per Bennet e Penny Market, invece per Coop le chiusure scattano generalmente il 24 dicembre, mentre il 25 e 26 resteranno aperti i supermercati nelle stazioni ferroviarie e alcuni nelle zone turistiche, ma con orari speciali.

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2024: LA MAPPA PER CATENE

Tutti chiusi i supermercati Esselunga a Natale e Santo Stefano 2024, mentre quelli Iper – la grande I sono chiusi il 25 dicembre, ma non il giorno successivo, nel quale rispetteranno l’orario consueto. Discorso simile per Aldi, che però il 26 dicembre avrà i supermercati aperti con l’orario domenicale, fatta eccezione per il punto vendita di San Giuliano Milanese che invece resterà chiuso entrambi i giorni.

Tutti chiusi i supermercati MD in questi due giorni di festa, mentre Lidl ha confermato la chiusura dei punti vendita a Natale, concedendo un giorno di riposo, ma per il giorno successivo la valutazione varia tra i vari supermercati.

Più complesso il discorso per Pam, con le attività chiuse il 25 dicembre, mentre il giorno dopo solo alcuni saranno aperti. C’è Famila che invece li tiene chiusi in entrambi i casi. Ci sono poi casi nei quali è ancor più consigliabile consultare i siti ufficiali. Ci riferiamo a Conad e ora vedremo perché.

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2024: LA SCELTA DI CONAD

Conad ha risolto la questione con una pagina ad hoc presente sul suo sito ufficiale in cui spiega che saranno aperti molti supermercati a Natale e a Santo Stefano 2024, consentendo così a suoi clienti di trovare tutto ciò che serve per le feste, ovunque si trovano e in qualsiasi momento, anche per un acquisto in extremis. Da Milano a Roma, passando per Torino, Firenze, Napoli e Palermo, sono state pianificate le aperture dei punti vendita, garantendo prodotti freschi e al tempo stesso promozioni speciali, anche il 25 e 26 dicembre.

Basta visionare la mappa pubblicata sul sito per cercare il punto vendita più vicino e gli orari di apertura, così da evitare viaggi a vuoto e brutte sorprese. Ci possono essere anche casi in cui si può usufruire della spesa online, quindi chi non ha tempo di girare tra i vari reparti, può selezionare ciò di cui ha bisogno online e poi provvedere solo al ritiro della spesa.