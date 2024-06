Taylor Wily, morto a 56 anni l’attore di Hawaii Five-0/ Ex lottatore di sumo recitò in numerose serie tv

Grave lutto nel mondo del cinema: nelle scorse ore è morto Taylor Wily, attore divenuto famoso in particolare per la sua partecipazione presso le serie tv Hawaii Five-0, trasmessa anche in Italia. Come ricorda Repubblica, oltre alla carriera cinematografica Taylor Wily era già noto per essere entrato nel circuito di sumo alla fine degli anni ’80, la nota disciplina sportiva giapponese, prima appunto di passare alla recitazione.

Vera Slepoj, morta a 70 anni la nota psicologa/ Un malore nella notte: trovata senza vita in casa

Oltre ad Hawaii Five-0 ha recitato anche in Mcgyver, e Magnum P.I., telefilm cult anni ’80 e ’90, ed è morto a soli 56 anni. Il decesso è avvenuto nella giornata di giovedì 20 giugno 2024, ma la notizia è stata data solo nelle scorse ore e confermata dal produttore esecutivo del reboot televisivo di Hawaii Five-0, Peter M. Lenkov. Una serie che è stata un successo visto che la stessa è durata per circa un decennio dopo aver registrato un ottimo debutto nel 2010.

Donald Sutherland è morto a 88 anni/ La scomparsa dopo una lunga malattia: l'annuncio della famiglia

TAYLOR WILY, MORTO A 56 ANNI L’ATTORE DI HAWAII FIVE-0: IL SUO RUOLO

Taylor Wily interpretava il ruolo di Kamekona Tupuola, proprietario di un food truck, un camion chiosco che vendeva gamberetti, il Waiola Shave Ice, situato sulla spiaggia. Era inoltre un informatore e nel contempo un amico di tutta la squadra che componeva la Task Force Five-0.

Dando la notizia della morte, Lenkov ha fatto sapere tramite Instagram di essere rimasto “scioccato, devastato, con il cuore spezzato” per il decesso dell’amico, condividendo anche un messaggio rivolto allo stesso Tailor Wily molto toccante: “Taylor come ti ho detto molte volte, mi sono innamorato di te alla prima audizione. Sei arrivato con un asciugamano in testa per asciugare il sudore e mi hai conquistato. Mi hai incantato facendomi diventare una presenza fissa nello show e nella mia vita. Eri una famiglia. E mi mancherai ogni giorno, fratello.

GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, COME È MORTO PRESIDENTE FINCANTIERI/ Procura Roma indaga per istigazione suicidio

TAYLOR WILY, MORTO A 56 ANNI L’ATTORE DI HAWAII FIVE-0: IL MESSAGGIO DI LENKOV

“Quando abbiamo parlato la scorsa settimana – ha ricordato ancora – abbiamo riso di quanto tu avessi ragione fin dal primo giorno. La Five-0 era il lavoro dei nostri sogni. E sono stato così fortunato a condividere quella magia insieme”. Taylor Wily era originario proprio delle Hawaii ed era stato registrato all’anagrafe come Teila Tuli il 14 giugno del 1968. Come molti altri lottatori di sumo era un vero e proprio gigante, essendo alto un metro e novanta e dal peso di 200 chili.

Nel 1987 era stato reclutato nella scuderia Azumazeki di sumo, e iniziò a lottare con il nome di Takamikuni. Ottenne una vittoria nei primi 14 incontri consecutivi, divenendo anche il primo lottatore straniero a vincere il campionato giapponese nella divisione makushita. A due anni dal suo esordio ha raggiunto il grado di makushita 2, ma ha dovuto arrendersi per via di un problema al ginocchio. Si è quindi dedicato alla carriera cinematografica e fra le sue varie apparizioni si ricorda anche quella nella commedia Non mi scaricare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA