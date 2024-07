Com’è finita tra Lino e Alessia di Temptation Island 2024 oramai lo sanno tutti, ma il vero colpo di scena è avvenuto a un mese dal programma. Ricordate la tentatrice Maika Randazzo? Proprio lei si era avvicinata a Lino durante il percorso nel villaggio dei fidanzati, creando un legame profondo con lui. Storica era stata anche la lite avvenuta tra loro per uno sfogo sulla gelosia, poi andata in onda anche nel pinnettu di Alessia, la quale si è convinta a lasciarlo. Il confronto finale tra i due è andato virale, con quasi quattro milioni di spettatori incollati allo schermo mercoledì 24 luglio, curiosi di vedere come sarebbe andata a finire per la coppia in assoluto più seguita di questa stagione.

Fortunatamente, Alessia ha messo come priorità l’amore per sé stessa rifiutandosi di uscire insieme a lui. Da lì, gli infiniti pentimenti di Lino, che prima è passato da Maika a salutarla e a corteggiarla e poi è tornato dalla fidanzata Alessia, provando a riconquistarla di nuovo, senza successo. Ebbene, dopo le mille peripezie sull’accesissimo falò, è successo un coup de théâtre che nessuno si aspettava. Ad essere protagonista di questo sequel imprevisto è stata proprio Maika Randazzo, la tentatrice con cui si era rapportato durante l’edizione. “Con Maika mi sono sentito inizialmente in maniera amichevole” ha confessato Lino durante un’intervista post Temptation Island: “mi ha chiesto di vederci ma io non ne sentivo il bisogno”.

Temptation Island 2024, parla Alessia Pascarella: “Lino mi manca ma…”

La tentatrice Maika aveva dunque riprovato a ricontattarlo e ad uscire con lui, ma chiaramente non si sa per quale scopo. Lino dal canto suo ha dichiarato sempre alla redazione di essere in un momento molto riflessivo della sua vita, ma ancora spera di poter tornare con Alessia: “Noi siamo un po’ così, rimane sempre una porta aperta.”. Anche Alessia Pascarella si è confidata ai microfoni di Temptation Island 2024, che seguono la coppia anche dopo il percorso in modo da aggiornare i fan sulle dinamiche post programma.

“Sono uscita proprio distrutta, anche mentalmente, ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo”, ha dichiarato Alessia, che al falò si era mostrata decisa a proseguire per la sua strada. Poi confessa di aver risentito Lino appena dopo la chiusura del reality, spiegando però di non aver avuto un sano confronto ma solo tanti litigi. La fidanzata spiega anche che Lino le manca, e che è strano restare senza di lui, ma nonostante ciò non sembra intenzionata a fare passi indietro: “Temptation Island mi ha fatto capire che valgo tanto e che merito tanto, merito una persona che mi ama come so amare io”.