Temptation Island 2024, Maika sbotta contro gli haters: “Io rifatta? Ecco la verità”

Poco prima dell’inizio della quinta puntata di Temptation Island 2024, Maika Randazzo, la tentatrice che ha iniziato un flirt con Lino Giuliano è sbottata duramente sui social ed il motivo è presto detto: è finita nel mirino del web con l’accusa di essersi rifatta il naso. In molti infatti attraverso i social l’hanno accusata: “Hai rifatto il naso dai, impossibile che sia il tuo”. Ed altri ancora non ci sono andati giù leggeri arrivando ad offenderla pesantemente.

Stanca degli attacchi e delle critiche con un video su Tik Tok Maika Randazzo, tentatrice di Temptation Island 2024 ha deciso di replicare duramente alle critiche ed alle illazioni. Nel mini clip postato, la 30enne romana recita un monologo in dialetto romano di Valentina Persia che fa riferimento proprio ai leoni da tastiera che deridono chi si sottopone a interventi estetici: “Qualcuna me scrive sotto a qualche video “ma cor chirurgo so boni tutti”, ah brutta a te manco il chirurgo te può aiutà. Ma te sei vista?”. Poi il testo: “Quando leggo i commenti sotto i miei Tik Tok”.

Maika Randazzo, tentatrice di Temptation Island 2024 sbotta contro gli attacchi: e mostra una foto di quando era bambina

E non è tutto perché Maika Randazzo di Temptation Island 2024 per dimostrare di essere al naturale e di non essersi rifatta nulla ne tantomeno il naso ha postato una foto di lei da piccola. La tentatrice di Lino Guanciale al suo video su Tik Tok nel quale mostra le sue foto da bambina. Dimostra, attraverso le immagini del passato, di non essersi sottoposta ad alcun intervento estetico sul naso. Nel frattempo c’è molta attesa per la puntata di questa sera del reality dei sentimenti con il nuovo falò di confronto tra Lino e Alessia ed il ruolo di Maika.