Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia ha tradito Pamela Camassa? “Fa il panico ma lei…”/ Rumor bomba

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: segnalazione bomba sulla coppia oltre Temptation Island 2024

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 2024 e non sono mancati colpi di scena, liti, discussioni, complicità tra i fidanzati e le single e tra le fidanzate e in single. A tenere le redini, come sempre, l’immancabile Filippo Bisciglia che dimostra di avere non poco sangue freddo nel riuscire a gestire bene situazioni anche complesse. Tuttavia in maniera del tutto inaspettata è giunta una segnalazione bomba su Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa fornita dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Nel dettaglio, infatti, stando a quanto riporta l’Investigatore Social pare che da anni Filippo Bisciglia ha tradito e tradisce tutt’ora la sua fidanzata Pamela Camassa, o almeno così ha lasciato intendere senza scendere troppo nel dettaglio. In una storia su Instagram postata ieri notte e poi ripostata questa mattina, Rosica ha premesso: “Tra qualche anno ce lo troviamo insieme a Pamela nel falò di confronto…” e poi ha rincarato la dose aggiungendo: “Questo fa il panico tra Roma e Milano…” Il post lascia poco spazio a dubbi, il conduttore ‘fa il panico’ da anni a Roma e Milano, quindi in molti si sono posti la stessa domanda: Filippo Bisciglia tradisce Pamela Camassa?

Temptation Island 2024, segnalazione su Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa non è un vittima”

Chi segue il reality dei sentimenti di Canale5 Temptation Island 2024(la cui 3a puntata andrà in onda giovedì 11 luglio 2024) è abituato a ricevere dagli esperti di gossip e tv segnalazioni sulle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, più raro è invece che delle indiscrezioni riguardino il conduttore. E invece Alessandro Rosica ha deciso di lanciare un clamoroso scoop e non solo si è spinto anche oltre rivelando la reazione della compagna di Filippo Bisciglia: Pamela Camassa. “Lei sa tutto e non è una vittima, come tutti si potrebbero immaginare…” ha scritto Rosica, a questo punto non resta da chiedersi cosa c’è sotto, tradimenti o forte crisi. In realtà già in passato c’è stata una forte crisi di coppia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. In quell’occasione a rompere il silenzio è stato il conduttore che in una recente intervista concessa al magazine Chi ha rivelato: “Per un periodo ci siamo lasciati. Abbiamo avuto una forte crisi, ma l’abbiamo superata: nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto…”











