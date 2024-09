Temptation Island 2024: Lino contro Raul

Raul Dumitras e Lino Giuliano sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island al termine della quale entrambi sono tornati single: Lino, infatti, ha chiuso la relazione con Alessia Pescarella e Raul ha detto addio a Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne. All’interno del villaggio, tra i due, sembrava esserci un buon rapporto ma da qualche giorno, alcune frecciatine social, hanno evidenziato qualche crepa nel loro rapporto. Tutto è nato quando Raul, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha scritto “Uomini si nasce, non si diventa”. Pronta la replica di Lino, prossimo all’ingresso nella casa del Grande Fratello: “Napoletani si nasce, non si diventa”.

Le frecciatine, però, non si sono fermate qui perché Lino ha poi pubblicato un successivo sfogo con cui ha annunciato di essere pronto a smascherare qualcuno.

Le parole di Lino Giuliano: frecciatina a Raul di Temptation Island 2024?

“Visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa“, le parole di Lino.

“Una persona che voi tanto amate”, ha aggiunto Giuliano senza svelare, però, l’identità della persona in questione. In passato, Lino pare abbia fatta la stessa cosa anche con Martina De Ioannon a cui ha poi fatto un grosso in bocca al lupo per il trono.