L’annuncio di Martina De Ioannon come nuova tronista di Uomini e Donne ha certamente creato scompiglio, e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Lino Giuliano non hanno esitato a dire la loro su questa scelta. Dopotutto, lui ha partecipato a Temptation Island come fidanzato di Alessia Pascarella, mentre lei come fidanzata di Raul Dumitras. Viste le vicende avvenute nel reality spesso si sono trovati a scontrarsi pesantemente, soprattutto dopo che Lino Giuliano ha fatto squadra con i fidanzati una volta finito il programma.

Nel video di presentazione, Martina De Ioannon ha annunciato di voler trovare un uomo che riesca a darle forti emozioni ma le reazioni del web non sono state molto clementi. Molti ricordano, infatti, come Martina aveva trattato Raul Dumitras a Temptation Island, rifugiandosi subito tra le braccia del tentatore Carlo Marini. In ogni caso, nemmeno tra Lino Giuliano e la nuova tronista di Uomini e Donne scorre buon sangue, tanto che nelle scorse settimane la ragazza lo ha criticato pesantemente per essersi comportato molto male nei confronti di Alessia Pascarella, con la quale è diventata molto amica.

Lino Giuliano, la frase per Martina e la stoccata alla ex: “Altre persone vivono di invidia…”

Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne non ha mai sopportato il modo in cui Lino Giuliano ha trattato Alessia a Temptation Island. Il ragazzo, prima dell’entrata come concorrente del Grande Fratello 2024/2025 ha però voluto esprimere alcune parole per comunicare ai fan cosa pensa della nuova scelta di Maria De Filippi. “Nonostante tutto” ha scritto Lino Giuliano nelle sue storie di Instagram, “anche se non ci conosciamo e ti ho criticato esprimendo la mia opinione sul fatto che mi giudicassi, ti auguro comunque un grande in bocca al lupo”.

Un messaggio apparentemente innocuo che però finisce con una frecciata alla ex: “Sono sempre felice e contento quando vedo persone che hanno partecipato al mio stesso reality riuscire a realizzarsi o fare nuove esperienze che portino armonia nella loro vita”. Lino ha poi concluso: “A differenza di altre persone che vivono di invidia, cattiveria e gelosia. Spero che questa esperienza ti porti tanta felicità. In bocca al lupo”. Oltre a lui è intervenuto anche Carlo Marini, spiegando che dopo il reality hanno provato a capire se ci fosse qualcosa in più, dicendo però che Martina ha scelto altro, e che a lui va bene così.