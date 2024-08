La soap opera infinita tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella di Temptation Island 2024 continua imperterrita. Nelle ultime ore un nuovo dramma, una lite che ha lasciato tutti a bocca aperta, dopo le parole dell’ex fidanzato che la insulta con pochissimo tatto. “Sei una falsa, le tue maschere cadranno”, ha esordito così Lino di Temptation Island riferendosi all’allora compagna Alessia. I due, si sono lasciati finito il reality dopo un comportamento poco appropriato di lui.

Mentre si attende una nuova edizione di Temptation Island 2024 su Canale 5 a settembre, continuano a volare le infinite frecciate tra gli ex concorrenti del programma, in particolare fra il trio più chiacchierato della stagione, quello composto dalla tentatrice Maika Randazzo e dagli ex fidanzati Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Proprio questi ultimi hanno fatto tanto parlare data la condotta di lui, che per cinque volte ha rifiutato un confronto con la ragazza. Dopotutto, lui aveva messo in atto un corteggiamento molto esplicito con Maika Randazzo, che nel villaggio è stata la donna che lo ha conquistato più di tutte le altre.

Temptation Island, Lino minaccia Alessia: “Se continui parlo io”

Dal momento successivo a Temptation Island, è iniziata una storia di tira e molla, specialmente riguardo a Lino e Maika, che usciti dal programma si sono frequentati per un certo periodo con un esito disastroso: dopo le foto insieme nel letto, si sono lasciati malissimo con diverse stoccate apparse dalle foto di Instagram. Poi ancora un altro dramma, la lite tra Alessia Pascarella e Lino, il tutto sempre sui social. Tutto inizia quando lui decide di sfogarsi duramente nelle storie, prendendosela prima con Maika, della quale ha detto: “Meglio che non parlo”, e poi con la sua ex fidanzata. Ad Alessia Pascarella ha indirizzato parole di fuoco dicendole che è talmente falsa che ha saputo uscirne bene anche dal programma.

“Tu sei di una furbizia assurda”, le dice, continuando dicendo che prima o poi anche le sue maschere cadranno. “Sai gli sbagli che hai fatto nei miei confronti, che non ho mai raccontato perché sono troppo uomo?”, Lino continua lasciando presagire qualcosa mai venuto alla luce dalla relazione tra i due. Poi conclude minacciandola di fare la brava, altrimenti lui inizia a parlare. Un messaggio di fuoco forse dato dalla rabbia del momento o forse dai rimorsi che Giuliano prova nei suoi stessi confronti dopo la scappatella con Maika. Sicuramente, però, il messaggio suona tanto di ricatto, come se non volesse sporcare il suo nome dopo Temptation Island.