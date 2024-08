Quando inizia Temptation Island 2024? Data di inizio fissata a settembre

A poche settimane dalla fine dell’edizione estiva il viaggio nei sentimenti si prepara a rifare tappa sul piccolo schermo, Temptation Island 2024 non è assolutamente finito lo scorso luglio ma farà ritorno a breve in tv su Canale Cinque, ovviamente sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto e colpi di scena, il format tornerà in onda il prossimo 10 settembre, il portale Blogtivvù inoltre ha svelato altri dettagli, come l’inizio delle registrazioni di Temptation Island 2024 che dovrebbero scattare a giorni.

Salvo sorprese, Temptation Island 2024 sarà girato da questa settimana, con le coppie pronte a fare tappa nel villaggio dei sentimenti e pronte a mettere alla prova il loro amore: “Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, le registrazioni dovrebbero iniziare a breve e precisamente il 23 agosto. Si parte così sin da subito con anticipazioni e spoiler in quello che si preannuncia un settembre caldissimo, caratterizzato anche dal ritorno del Grande Fratello”.

Temptation Island 2024, coppie e anticipazioni dell’edizione autunnale

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 settembre, con Temptation Island 2024 pronto a conquistare ancora una volta gli oltre tre milioni di telespettatori di media che hanno seguito con passione le vicende dei fidanzati nelle scorse settimane su Canale Cinque. Non si hanno ancora informazioni precise sulle coppie del viaggio nei sentimenti, che dovrebbero essere sei o al massimo sette, ignoti anche tentatori e tentatrici che saranno rivelati a partire dai prossimi giorni.

Filippo Bisciglia, che sarà ancora padrone di casa a Temptation Island 2024, ha rivelato che spesso sui social si ritrova messaggi e richieste di aiuto per risolvere questioni sentimentali, altri invece lo vorrebbero addirittura come tentatore: “Non posso aiutare tutti, durante il programma cerco di essere me stesso anche se in molti mi vorrebbero come tentatore, ma non sono single”.

