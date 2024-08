Come va tra Siria Pingo e Matteo Vitale dopo Temptation Island 2024? I protagonisti dell’ultima edizione sono tornati a parlare del loro rapporto, che tanto ha appassionato i fan durante l’estate. Siria, 22 anni, ha deciso di partecipare al programma insieme al fidanzato 33enne Matteo, con il quale non si sentiva più a suo agio dopo un cambiamento fisico molto importante: la ragazza ha affrontato un forte dimagrimento, e oggi riesce ad amarsi si più.

Matteo, però, nell’ultimo periodo le sembrava freddo e distante, come se non accettasse questa evoluzione della fidanzata. I due hanno commosso il pubblico durante il falò di confronto, soprattutto dopo che Matteo ha confessato di aver subito bullismo da giovane, cosa che l’ha portato poi a chiudersi sempre di più come arma di difesa. Non solo, il ragazzo ha anche ammesso di aver dato poche attenzioni a Siria, ignorando i suoi desideri e i suoi bisogni.

Temptation Island 2024, parla Matteo: “Certi dolori non passeranno mai”

Grazie a Temptation Island 2024, entrambi hanno capito un punto debole della loro relazione: la scarsa comunicazione. Infatti, Siria ha confessato che dopo il programma entrambi si sono ritrovati a parlarsi faccia a faccia, confrontandosi sinceramente su cosa hanno provato durante la loro separazione. Del resto, Siria e Matteo stanno insieme da sette anni, e a loro è stato molto utile fare il punto della situazione grazie a Temptation Island 2024. Matteo Vitale ha poi parlato anche del rapporto con Siria sui social, spiegando di aver subito bullismo quando era ancora adolescente.

Il giovane ha spiegato che ci sono ferite che non si rimargineranno mai del tutto, ma che continuerà a camminare a testa alta, cercando di non fare gli errori di prima. Non solo, Matteo di Temptation Island 2024 ha anche svelato di avere un passato familiare molto difficile, dato che non ha mai conosciuto suo padre e di essere figlio unico. Il suo sogno nel cassetto? Aprire una fumetteria, ma anche partecipare al Grande Fratello. A svelare come sta andando ora tra di loro è sempre Matteo Vitale, che ha spiegato il rapporto con Siria dopo Temptation Island 2024: “Come tutte le coppie, anche noi attraversiamo alti e bassi”, dice: “ma sento che il nostro rapporto è migliorato nel tempo”.