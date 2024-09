Temptation Island 2024, quali tentatrici hanno scelto i fidanzati: Antonio stregato da Silvy e Ludovica

Temptation Island 2024 settembre è iniziato ufficialmente con la presentazione delle sette coppie in gara ma anche dei 13 single e delle 13 single che avranno il compito di tentare i fidanzati e le fidanzate durante la loro permanenza all’Is Mourus de Retalais. Scopriamo dunque a prima vista quali tentatrici di Temptation Island 2024 sono state scelte dai fidanzati. Antonio, fidanzato di Titty, sin da subito rimane colpito dalla tentatrice Silvy e Ludovica. Ed alla fine si sbilancia anche dicendo chiaramente di preferire Ludovica a Silvy perché è una psicologa.

Fabio, fidanzato di Sara, Tamara invece a Temptation Island 2024 settembre è rimasto affascinato da Julia. I due nel villaggio dei fidanzati si sono lasciati andare a dei balli coinvolgenti ma il clima si è surriscaldato con il ‘gioco della maglietta bagnata’. Alfred sceglie Sofia e Fabio sceglie Valery. Quest’ultima è un volto noto perché ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Daniele Paudice. Michele sceglia Silvia e Valerio Alessia colpito dalla sua bocca, Mirco Saretta e Alfonso Jasmine. In generale anche durante le presentazioni ha conquistato tutti la single Ludovica soprattutto per la sua bellezza.

A Temptation Island 2024 settembre anche per le fidanzate è tempo di vedere e scegliere i tentatori che più le hanno colpita. I fidanzati si mostrano sicuri e certi di reggere benissimo il confronto mentre le fidanzate rimangono piacevolmente colpite. Ecco quali tentatori di Temptation Island 2024 sono stati scelti dalle fidanzate. Anna sceglie Francesco e scatta subito il confronto fisico con Alfred, Titty Stefano, mentre Sara dopo aver ammesso che avrebbe scelto Filippo Bisciglia ha scelto Alessandro. Milly è rimasta colpita da Alex mentre Giulia, molto attenta e scrupolosa ha scelto Yussuf. Insomma anche le fidanzate hanno fatto le loro scelte.