Poco fa su Instagram Manuel Maura ha risposto ad alcune domande dei fan, che gli hanno chiesto anche di Temptation Island. Dopo la fine della relazione con Francesca Sorrentino, Manuel ha confessato al settimanale Mio di avere qualche sogno nel cassetto. Nessuno tra i suoi followers si aspettava finisse così bruscamente tra lui e Francesca: la coppia aveva partecipato all’edizione di Temptation Island 2023, e tra i due è finita bruscamente per ben due volte: la prima al falò, dove hanno deciso di uscire separati, e la seconda dopo essersi ritrovati per darsi un’altra possibilità.

All’epoca è stato proprio Manuel Maura a confermare sui social la rottura con Francesca Sorrentino, e oggi sembra esserne uscito emotivamente, tanto da volersi dare nuove possibilità nel mondo dello spettacolo. Al settimanale Mio ha confessato di voler partecipare al Grande Fratello ma anche di essere curioso di diventare un tentatore a Temptation Island, per far conoscere la sua persona anche singolarmente e non in coppia come invece era successo in passato. Manuel Marra ha però ammesso di aver difficoltà a pensarsi come uno dei tentatori del programma, dato che solo un anno fa è stato uno dei fidanzati protagonisti. “Io come tentatore?” si chiede Manuel, “Non lo so, sarebbe anche strana come cosa. Però mai dire mai nella vita”.

Manuel Maura: “Vi svelo chi è il mio preferito di Temptation Island 2024”

Manuel Maura, ex fidanzato di Francesca Sorrentino nella scorsa edizione di Temptation Island, ha anche raccontato di non aver mai perso i contatti con gli ex “colleghi” del reality, e di essere un accanito seguace anche dell’edizione di Temptation Island 2024. Alla domanda su chi è il suo preferito di questa stagione, risponde senza esitare facendo il nome di Lino Giuliano, ormai ex fidanzato di Alessia. “Mi sta particolarmente simpatico Lino”, dice, spiegando che anche se quello che ha fatto dopo il falò e durante il percorso è sbagliato, non può negare di provare una forte simpatia per lui. Poi i chiarimenti sul presunto tradimento a Francesca Sorrentino. In passato, Manuel Maura era stato accusato di essere stato con altre donne mentre era ancora fidanzato con lei.

A fare scalpore, in particolare, era stato lo sfogo sui social della ragazza che trovava strano che a lui non importasse di mostrarsi in pubblico con tante ragazze subito dopo la loro relazione. D’altro canto, Manuel Maura ha sempre negato il tradimento, e lo ha spiegato anche al settimanale Mio: “Assolutamente no, non l’ho tradita. […] Per il momento non c’è nessuno. Sì, sono single.”. Nessuna freccia di Cupido ha ancora colpito il suo cuore, dunque. Allo stesso tempo i fan sospettano che Manuel Maura si stia tenendo pronto per una nuova avventura in qualche reality, dove conviene essere single. Chissà quindi se lo vedremo come tentatore di Temptation Island o se invece entrerà dalla famosa porta rossa del GF.