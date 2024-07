Temptation Island, Francesca Sorrentino duro sfogo dopo l’addio a Manuel Maura/ “Non ci sono terze persone”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island, dopo la rottura lei sbotta: “Basta speculazioni”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati, a dare l’annuncio della rottura è stata l’ex volto di Temptation Island lasciando intendere che forse dietro la separazione c’era l’ombra di tradimenti. Per mettere un freno a tutte le speculazioni di questi giorni Francesca Sorrentino è nuovamente intervenuta sui social: “Cerco sempre di sembrare perfetta, di non mostrare le mie fragilità, ma purtroppo sono umana anche io e perfetta non ci sono proprio per niente. Mi dispiace di aver fatto credere o di aver detto di pensare che la fine del mio rapporto fosse causato da una terza persona. Anche perché le motivazioni sulla fine della storia le conosco benissimo e non c’entrano terze persone, anzi.”

E subito dopo Francesca Sorrentino ha rivelato quali sono i veri motivi per cui si sono lasciati con Manuel Maura: “Ci siamo tanto sforzati di cercare di far andare bene le cose, di riagganciarci ma non ci siamo riusciti, a causa forse di un’incompatibilità caratteriale ma lo so benissimo le motivazioni. Nonostante mettessimo foto felici e contenti in realtà eravamo in crisi nera.” Ed alla fine ha concluso: “Mi dispiace avere fatto quelle storie, quei video in un momento di rabbia e di aver sparato a zero. Purtroppo l’altra faccia dei social è vedere quello che una persona normale non vorrebbe vedere quando l’altro va avanti. La prossima volta cercherò di togliere il telefono. È comunque una persona a cui ho voluto bene, però ci siamo lasciati ed è giusto che ognuno in piena libertà si rifaccia la propria vita.”

Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura: nessun tradimento alla base della rottura

Il pubblico di Canale 5 cosce Francesca Sorrentino e Manuel Maura per la loro partecipazione a Temptation Island 2023. I due nel reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia avevano già dimostrato tutte le loro problematiche ed infatti al falò di confronto finale Francesca ha deciso di uscire da single. Successivamente hanno ripreso a frequentarsi ma dopo qualche mese sono entrati di nuovo in crisi. Insomma la loro relazione è stata sempre contraddistinta da alti e bassi e qualche giorno fa Francesca Sorrentino ha confermato che tra lei e Manuel era tutto finito. E nel frattempo sono iniziate a circolare dei rumors su Manuel avvistato insieme ad altre ragazze e dunque sembrava che alla base della loro separazione ci fosse un tradimento, circostanza adesso smentita da Francesca.











