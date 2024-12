Teodora torna sull’eliminazione da Amici 2024

La ballerina Teodora si è ritrovata a fare i conti con l’eliminazione da Amici 2024 durante la scorsa puntata, un cammino interrotto sul più bello, con la danzatrice che ovviamente sperava di proseguire il percorso e migliorare quanto già fatto. La ballerina che ha collaborato con la prof Deborah Lettieri in questi mesi, è intervenuta su Instagram, dove ha commentato il suo percorso nel talent condotto da Maria De Filippi:

“La mia strada è la danza, mi sono sentita amata e ho imparato che casa è dove si trova il cuore, ho conosciuto persone incredibili e ho conosciuto me stessa, ho ballato tanti stili, ho vissuto questi mesi circondata da persone la cui anima e il cuore si muovono come me e ho avuto insegnanti incredibili che mi hanno nutrito con la loro danza, saggezza e persona” le parole di Teodora sui social che non nasconde l’amarezza dopo il percorso svolto.

Amici 2024, Teodora ammette dopo l’esperienza nel talent: “Vuol dire che le cose dovevano andare così”

Il percorso di Teodora si è interrotto nella maniera più triste ad Amici 2024, ma nonostante questo la ballerina ha confidato di aver preso nella maniera giusta e più costruttiva possibile l’avventura conclusa anzitempo: “Sono piena di tristezza perché non è da me iniziare e non finire qualcosa, avrei potuto mostrare molto di più, so anche che nella vita tutto accade per un motivo e che niente è a caso, se è stato così è perché doveva andare così” le parole della ballerina.

Sempre su Instagram, Teodora si è detta pronta a incassare il colpo, nella speranza di cercare di ricostruire qualcosa per il suo futuro già a partire da adesso che la batosta per l’eliminazione da Amici 2024 è ancora fresca: “Trasformerò questa tristezza in forza e luce per continuare a combattere e perseguire ciò che voglio, questo viaggio mi ha insegnato questo” le parole dell’ex allieva del talent di Canale Cinque.