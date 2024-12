Teodora, chi è la ballerina di Amici 2024

Tra le protagoniste della puntata di Amici 2024 in onda domenica 22 dicembre troveremo Teodora, ballerina apparsa in difficoltà nelle ultime settimane e che vivrà una puntata ricca di tensioni ed emozioni. Nata in Argentina, ma vive in Spagna, Teodora è entrata a far parte della scuola di Amici 2024 dopo aver raccolto diverse esperienze professionali nel corso della sua vita, anche se i primi passi mossi nella trasmissione non hanno regalato chissà quale soddisfazione a Teodora, che si è invece ritrovata in difficoltà.

Alessandra Celentano e il 'giallo' della maglietta BNM ad Amici 2024/ "Bimbamin*hia? No, vuol dire..."

E nel corso di un dialogo con la prof di ballo Deborah Lettieri, Teodora non ha fatto niente per nascondere il suo dispiacere per come sono andate le cose fino a qui: “Io non so se ce la faccio un’altra volta. Mi vedo già fuori e non voglio. Preferisco andarmene adesso, ora ballo con la paura. Devo vedere come trovare la forza perché ora non so dove trovarla, io con te mi trovo molto bene, sono molto contenta che tu mi abbia scelto”.

Luisa Ranieri, chi è: dal cinema al matrimonio con Luca Zingaretti/ "Lui guadagna più di me"

Teodora distrutta dalla prof Celentano ad Amici 2024? Il consiglio di Deborah Lettieri

Nelle scorse settimane la ballerina di Amici 2024 si è ritrovata a fare i conti con le critiche della prof Celentano, che ha messo nel mirino Teodora nel talent condotto da Maria De Filippi. La sua professoressa Deborah Lettieri ha tentato in tutti i modi di consolarla:

“Io credo in te, so che ce la puoi fare, la Celentano ti ha distrutto, è riuscita a fare ciò che voleva. Ti devi proteggere da questo. Questo è quello che lei sa fare meglio, etichettare, puntare il dito e smontare gli allievi, non la devi guardare, appoggiati su di me. Mi fa una rabbia che non ti so spiegare…spesso i professori scelgono le persone che di carattere si assomigliano” le parole di Deborah Lettieri. Intanto però Teodora si ritroverà a fare i conti con una puntata complicata oggi ad Amici 2024.

Christian De Sica/ Dall'amore per Silvia Verdone alla resa al politicamente corretto: "Non è più il caso..."