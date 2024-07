Terremoto Campi Flegrei, decreto ufficialmente in vigore/ Le misure previste per scuole e istruzione

E’ entrato ufficialmente in vigore dalla giornata di ieri, 3 luglio 2024, il decreto Campi Flegrei, l’insieme di misure urgenti per rispondere alle continue scosse di terremoto e al fenomeno del bradisismo, il sollevamento del suolo. Il ddl è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 luglio e da ieri è a tutti gli effetti operativo. Tante le misure previste all’interno del decreto fra cui anche quelle che garantiscono la continuità dell’attività scolastica. A riguardo, come specificato da OrizzonteScuola, viene precisato che nel caso in cui dovessero esserci degli edifici scolastici inagibili per via appunto delle continue scosse di terremoto ai Campi Flegrei, si potranno utilizzare dei moduli prefabbricati di modo da garantire la non interruzione delle lezioni.

Nel frattempo si effettueranno tutti gli interventi atti a ripristinare e riqualificare dal punto di vista sismico gli edifici scolastici nella zona flegrea che al momento risultano essere inagibili o comunque danneggiati a seguito della famosa scossa di terremoto dello scorso 20 maggio 2024, la più importante degli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei, avendo avuto una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: 15 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE

I fondi destinati alla riqualificazione scolastica saranno pari a 15 milioni di euro e fanno riferimento solo all’anno 2024: non è da escludere che vengano destinati altri fondi per gli anni successivi qualora l’emergenza dovesse persistere. All’esecuzione dei lavori provvederà il commissario straordinario che ad oggi non è ancora stato nominato.

A riguardo, comunque, il ministro della protezione civile, Nello Musumeci, ha fatto sapere che non c’è urgenza anche perchè le scosse di terremoto ai Campi Flegrei continueranno indipendentemente dalla presenza o meno del commissario. Intanto la notte è trascorsa tranquilla nella zona della Caldera, dopo una giornata, quella di ieri, in cui si sono verificate diverse scosse di terremoto fra cui una di magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: VIRALE IL VIDEO DELLA TIKTOKER

Una serie di eventi tellurici che hanno fatto tornare la paura nella popolazione locale, la cui vita continua ad essere interrotta da eventi sismici che quasi sempre sono avvertiti in maniera indistinta in quanto registrano un ipocentro, una profondità, decisamente superficiale, quasi sempre dell’ordine di 1-3 km, aumentando ulteriormente gli effetti delle stesse scosse.

E a proposito dei movimenti tellurici di due giorni fa va segnalato un video che è divenuto virale nelle ultime ore e che vede una ragazza interrompere la live sul proprio canale TikTok proprio per via del sisma improvviso. “Scusate per l’interruzione della live ma c’è stato il terremoto”, queste le parole di Make Up Psiche, giovane esperta di trucco e nel contempo appassionato di psicologia. Un siparietto assolutamente simpatico che è stato particolarmente apprezzato dai naviganti del web e che nel giro di poche ore è diventato virale.

