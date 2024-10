Una scossa di terremoto di terremoto oggi registrata in provincia di Bolzano, e un’altra invece nella provincia di Cuneo. Questi i due principali movimenti tellurici odierni, due sismi che sono stati comunque molto lievi e che non hanno superato la magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto, a cominciare dalla scossa di terremoto oggi a due chilometri a nord della località di Tubre, in provincia di Bolzano. Si è trattato di un movimento tellurico localizzato dall’Ingv alle ore 4:38 della notte passata, avente avuto appunto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata individuata vicino a Malles Venosta e a Glorenza, mentre Bolzano e Trento, le due città di riferimento sono state segnalate rispettivamente a 71 e 83 chilometri di distanza dall’epicentro. La seconda scossa di terremoto oggi principale, come detto sopra, ha avuto sempre una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 5:21 di stamane a sette chilometri a nord ovest di Acceglio, nella provincia di Cuneo. In questo caso il sisma ha avuto come comuni di riferimento Bellino e Prazzo, mentre Cuneo è risultata essere distante una cinquantina di chilometri con Moncalieri a 80.

TERREMOTO OGGI AD AGRIGENTO, I DETTAGLI

Tra le principali scosse di terremoto oggi segnaliamo infine un evento al di sotto della magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter localizzato in Sicilia, quindi all’esatto opposto delle due scosse precedenti. Siamo di preciso a quattro chilometri a est di Santa Margherita di Belice, località della provincia di Agrigento, vicino a Montevago e Poggioreale.

La scossa ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 5:31 di stamane, e giusto per inquadrare meglio la zona, siamo ad una quarantina di chilometri da Mazara del Vallo e a 53 da Palermo. L’Ingv non ha registrato per il momento altre scosse di terremoto e anche nella serata di ieri non si sono verificati eventi particolari.