Anche per questa giornata di mercoledì 8 gennaio 2025, l’elenco delle scosse di terremoto oggi non prevede alcun sisma significativo, neanche lontanamente superiore alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. A differenza di quanto purtroppo accaduto in Tibet nelle scorse ore, con un devastante sisma di magnitudo 7.0 gradi che ha causato centinaia di morti e distrutto svariati edifici, nel nostro Paese fortunatamente la situazione resta tranquilla dal punto di vista sismico. La scossa di terremoto oggi principale ha infatti una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è quella localizzata in Piemonte, a undici chilometri di distanza dalla località di Acceglio, in provincia di Cuneo.

Il sisma in questione è stato registrato alle ore 4:59 vicino a Bellino e Prazzo, nonché ad una sessantina di chilometri da Cuneo e a ottanta cinque da Moncalieri, note località del Piemonte. Scendiamo di 0.1 gradi con la scossa di terremoto oggi segnalata in Abruzzo, a tre chilometri a est di Scoppito, in provincia de L’Aquila. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto la notte passata, alle ore 1:51, nei pressi di Pizzoli.

TERREMOTO OGGI, SISMA A CATANIA E IN ALBANIA

L’Aquila è risultata essere distante solamente nove chilometri dall’epicentro, mentre la seconda città più vicina al sisma è stata Teramo, nel Lazio, distante meno di cinquanta chilometri. Spostiamoci in Sicilia per un’altra scossa di terremoto oggi molto leggera, quella che è avvenuta precisamente a pochi chilometri di distanza da Adrano, in provincia di Catania, nonché a Bronte, la terra del famoso pistacchio.

Alle ore 1:01 di ieri notte, un sisma di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter è stato registrato dalle “macchine”, a circa trenta chilometri di distanza da Acireale e Catania. Infine una scossa di terremoto avvenuta oltre i nostri confini, precisamente in Albania, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, la principale di oggi.

