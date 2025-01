Sono poche le scosse di terremoto oggi, martedì 7 gennaio 2025, che sono state registrate lungo lo stivale, con un picco massimo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Quest’ultima magnitudo è stata registrata di preciso nella regione Campania, zona di terremoti, precisamente in provincia di Caserta. Alle ore 1:15 della notte scorsa, ad un chilometro a nord di Roccamonfina, vicino a Conca della Campania e Galluccio, un evento tellurico ha appunto fatto scattare i sismografi dell’Ingv.

Ci troviamo a circa 40 chilometri da Caserta e da Aversa, e il sisma non ha comunque causato alcun danno. Campania che ha tremato una seconda volta la scorsa notte, visto che si è verificata un’altra scossa di terremoto oggi in regione, precisamente ai Campi Flegrei, territorio di continue scosse da due anni a questa parte. L’evento tellurico è stato comunque molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, sisma avvenuto alle ore 3:36 di notte.

TERREMOTO OGGI, DAI CAMPI FLEGREI ALLA CINA

Lo “scenario” è sempre lo stesso, la zona di Pozzuoli, Quarto e Bacoli, a una decina di chilometri di Napoli, e in questo caso sono state diverse le segnalazioni, tenendo conto di quanto le scosse ai Campi Flegrei siano storicamente superficiali e spesso e volentieri accompagnate da grandi boati. Ha avuto la stessa magnitudo, 1.5 gradi, un sisma localizzato in quel di Morcone, in provincia di Benevento, ennesima scossa campana delle ultime ore.

Il terremoto è stato localizzato alle ore 4:10 vicino a Morcone, Sassinoro e Santa Croce del Sannio, nonché a 25 chilometri dal capoluogo sannita e da Caserta. Da segnalare infine una devastante scossa di terremoto oggi che è stata localizzata alle ore 2:05 di notte in Cina, nella regione del Tibet, un sisma di magnitudo 7.0 gradi che ha causato diversi morti, si parla di 53 vittime, e numerosi feriti, oltre a svariati edifici crollati (circa 1.000).

