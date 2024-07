Terremoto oggi Pesaro M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche al Vesuvio

Quella di oggi, venerdì 5 luglio 2024, non sta registrando fino ad ora scosse di terremoto rilevanti. Così come da bollettino pubblicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono poche e leggere le scosse localizzate nel nostro Paese, e le più “importanti” sono state individuate nelle Marche e nella regione Campania, due delle zone a più alta attività sismica del BalPaese. Partiamo dalla prima che è stata individuata lontana dalla costa, quindi in mare aperto, di fronte a Pesaro. Il sisma in questione è avvenuto alle ore 1:03 della notte scorsa e la sua magnitudo è stata tutto sommato molto leggera, leggasi 2.3 gradi sulla scala Richter.

Un evento tellurico che non ha quindi lasciato alcuno strascico visto che non si sono registrate delle segnalazioni particolari da parte dei residenti della zona. Tra l’altro, come vi ricordiamo spesso e volentieri su queste pagine, quando una scossa di terremoto si verifica in mare aperto il suo effetto viene particolarmente ridimensionato, tenendo conto che le onde del mare tendono ad “attutire” l’eventuale violenza del sisma. Inoltre si tratta di scosse che genericamente hanno una profondità importante, l’ipocentro, cosa che aiuta ulteriormente a mitigare la potenza.

TERREMOTO OGGI AL VESUVIO, NAPOLI: I DETTAGLI INGV

La seconda scossa di terremoto localizzata oggi in Italia è avvenuta invece presso il vulcano Vesuvio, a Napoli. In un periodo in cui lo Stromboli e l’Etna sono tornati ad eruttare, il monte campano sembra quasi voler dire presente e nelle scorse ore ha registrato una scossa con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

Anche in questo caso l’evento è stato registrato di notte, alle ore 00:52 minuti. Il sisma al Vesuvio è avvenuto in una zona molto vicina ai Campi Flegrei, dove da diverso tempo sono continue le scosse di terremoto, e sicuramente quest’ultimo evento tellurico non avrà giovato allo stato d’animo dei residenti, già fortemente provati per appunto tutti gli eventi registrati da due anni a questa parte.

