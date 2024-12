TERREMOTO OGGI IN CAMPANIA: SCOSSA VICINO SALERNO

La mattinata dell’Immacolata si apre in Campania, e più precisamente in provincia di Salerno, con un terremoto oggi: una scossa di magnitudo ML 2.3 sulla scala Richter è stata registrata dopo l’alba. L’epicentro del sisma è stato individuato a due chilometri da Polla, ma sono disponibili anche le coordinate geografiche. Infatti, la Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) lo ha individuato a latitudine 40.5330, longitudine 15.4950 e con ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Il terremoto è avvenuto alle ore 7:35 di oggi, domenica 8 dicembre 2024, e per quanto riguarda i Comuni più vicini all’epicentro, ve ne sono diversi in un raggio di 10 chilometri, alcuni dei quali si trovano in provincia di Potenza, quindi in Basilicata: Caggiano (SA), Pertosa (SA), Sant’Angelo Le Fratte (PZ), Savoia di Lucania (PZ), Auletta (SA), Sant’Arsenio (SA), Salvitelle (SA), Vietri di Potenza (PZ), San Pietro al Tanagro (SA) e Atena Lucana (SA).

TERREMOTO OGGI ANCHE IN CALABRIA: I DATI INGV

Spostiamoci in Calabria per la scossa di terremoto oggi di magnitudo ML 2.2 sulla scala Richter. In questo caso, il sisma è avvenuto in piena notte, alle ore 1:44 ed è stato localizzato in provincia di Cosenza. Infatti, l’epicentro della scossa si trova a tre chilometri da Cellara, ma comunque è stato individuato con più precisione a latitudine 39.2150, longitudine 16.3700 e si è rivelato più profondo di quello sopracitato, in quanto l’ipocentro è stato localizzato a 20 chilometri di profondità.

Ancor più numerosa è la lista di Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi che sono stati indicati da Ingv, in virtù della concentrazione nella zona di piccoli paesi, come Cellara, Mangone, Figline Vegliaturo, Aprigliano, Piane Crati, Santo Stefano di Rogliano, Rogliano, Pietrafitta, Parenti, Pedace, Marzi, Serra Pedace, Belsito, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Trenta, Paterno Calabro, Carpanzano, Spezzano della Sila e Dipignano.

