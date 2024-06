Terremoto oggi Trento M 1.3/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.5 gradi in India

Scosse di terremoto molto leggere quelle che si sono registrate oggi in Italia. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha infatti rivelato fino ad ora alcun movimento tellurico superiore alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre sono stati diversi gli eventi che hanno avuto una magnitudo compresa fra l’1 e il 2. Da registrare anche un sisma in India con una magnitudo di 5.5 gradi sulla scala Richter che però non ha causato gravi danni in quanto localizzato in mare aperto, quindi lontano dalla terra ferma. Altra precisazione, non si sono verificate scosse di terremoto ai Campi Flegrei, zona che ormai sta tremando da circa un anno a questa parte, come ben noto.

Terremoto Campi Flegrei: “Dai 400 ai 900 euro per le famiglie”/ Le nuove misure nel decreto ad hoc

Una giornata, per ora, relativamente tranquilla quindi per quanto riguarda i movimenti tellurici nel nostro Paese. Ma vediamo nel dettaglio le scosse odierne, a cominciare da quella che è stata individuata in Trentino Alto Adige, a due chilometri a ovest di Terragnolo (in provincia di Trento), e che ha avuto una magnitudo di 1.3 gradi. La scossa è avvenuta alle ore 3:01 della notte scorsa e le sue coordinate geografiche sono state 45.8840 gradi di latitudine, 11.1270 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. L’epicentro è stato individuato vicino ai comuni di Trambileno, Folgaria, Calliano, Rovereto e Volano, mentre è Trento la principale città vicina al sisma, distante 21 chilometri, con Vicenza più staccata a 50, quindi Verona a 51 e Bolzano a 71.

Terremoto Campi Flegrei: prosegue lo sciame sismico/ Via all'esercitazione bradisismo

TERREMOTO OGGI A PERUGIA: I DETTAGLI INGV

L’altra scossa di terremoto registrata oggi che vogliamo segnalarvi su questa pagina è avvenuta invece nella regione Umbria, di preciso a cinque chilometri a sud ovest di Valfabbrica, in provincia di Perugia.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato all’alba di oggi, alle ore 4:51. 43.1230 gradi di latitudine e 12.5620 di longitudine, oltre ad un ipocentro di 10 chilometri sotto il livello del mare, sono state le coordinate geografiche del sisma, raccolte dalla Sala Sismica INGV-Roma. I comuni individuati in un raggio di 20 chilometri sono stati Bastia Umbra, Assisi, Bettona e infine Cannara. Perugia è stata localizzata a 14 chilometri di distanza dalla zona del terremoto, mentre Foligno è risultata essere più staccata, 22 chilometri, con Terni a 63. Il bollettino INGV non ha comunicato al momento altre scosse di terremoto rilevanti.

Terremoto oggi Ricigliano ML 2.8/ Ingv ultime notizie: scossa anche al largo della Costa Barlettana

© RIPRODUZIONE RISERVATA