Cosa vedremo nella settimana dal 19 al 23 agosto 2024 in The Family? La soap turca attende il pubblico con tante nuove puntate su Canale 5. Partiamo subito con le anticipazioni di The Family per lunedì 19 agosto, con una puntata parecchio movimentata. Hulya ordinerà l’omicidio di Buket, e il tutto verrà filmato con il telefono, mentre Devin è chiaramente turbata da ciò che sta accadendo. Intanto, Ceylan sta soffrendo per una brutta intossicazione e rischia la morte per via delle pillole che gli ha dato Atilla.

La Promessa, anticipazioni settimanali: dal 19 al 25 luglio 2024/ La decisione di Curro, Catalina in crisi

Intanto, Aslan entra nella casa di Atilla e lo uccide, poi distrugge tutto l’edificio dopo aver appiccato un incendio. Le anticipazioni di The Family per martedì 20 agosto vedono invece l’avvocato Cagri intento a preparare l’interrogatorio dopo quello che è successo. Yagmur scappa dalla villa e torna nella casa in cui viveva prima con Devin, mentre Aslan discute con Ilyas cercando invano di giustificare l’assassinio di suoi figlio. Ilyas, però, desidera vendetta.

Beautiful, anticipazioni settimanali: dal 19 al 24 luglio 2024/ Hope pazza di Thomas, Brooke delude Taylor

The Family, le anticipazioni dal 19 al 23 agosto 2024: una scelta terribile per Hulya

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 21 agosto, le anticipazioni di The Family ci mostrano Hulya disperata messa di fronte ad una scelta disumana. Lei vuole vendicarsi insieme a Ilyas, e per questo dovranno scegliere chi sacrificare tra Aslan (figlio naturale) o Cihan (il figlio adottivo). Proprio in quel frangente, si scopre che Cihan sta per avere un figlio, cosa che genera ulteriori dubbi nella coppia. Intanto, Devin è indeciso se denunciare o meno Aslan per l’omicidio commesso. The Family, cosa ci dicono le anticipazioni di giovedì 22 agosto? Si scopre che durante l’anniversario della morte del defunto Yusuf, tutta la famiglia decide di riunirsi a ricordarlo al cimitero.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 17 agosto 2024/ Thomas e Hope vicini, Liam furioso

I Soykan, però, vengono prima sottoposti ad un interrogatorio da parte dei poliziotti, che stanno indagando sull’incendio dopo la morte di Atilla. Non finisce qui, perché Ilyas ha già messo in atto la sua vendetta, posizionando una bomba sulle automobili della famiglia, proprio quelle che utilizzeranno per recarsi al cimitero. Ed eccoci infine alle anticipazioni di The Family per venerdì 23 agosto, quando tutta la famiglia Soykan si trova in ospedale per via delle ferite date dallo scoppio della bomba. In terapia intensiva si trova Aysel, che sta rischiando l’aborto del bambino in pancia. Cihan e Aslan vorrebbero vendicarsi, ma sbagliano, e uccidono Gokhan.