The Mask – Da zero a mito, diretto da Chuck Russel e con Jim Carrey

Lunedì 30 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:25, il film fantasy The Mask – Da zero a mito. La pellicola è del 1994 ed è distribuita da Nuova Linea Cinema e prodotta da Spettacolo di Dark Horse. Il protagonista assoluto con la sua mimica unica è Jim Carrey che viene consacrato con questa pellicola attore comico e molto versatile. Già in passato aveva dimostrato la sua bravura con Scemo & Piu Scemo ed Ace Ventura L’Acchiappanimali. Nel cast troviamo anche Cameron Diaz, Riccardo Jeni, Pietro Riegert

Chi è Roberto Farnesi e la morte di mamma Maria Angela Settini/ "Si è preoccupata per me fino all'ultimo"

La regia di The Mask – Da zero a mito è di Chuck Russell che nel 1984 ha sancito il successo della saga di Nightmare, specializzandosi nei film horror. Nel 1989 il vicepresidente e il fondatore della Dark Horse Comics entrano in contatto con la New Line Cinema perché hanno in mente di adattare il fumetto realizzato da Doug Mahnke e John Arcudi in un film. Viene dato il consenso ma non è facile scrivere la sceneggiatura, difatti il personaggio principale subisce diverse trasformazioni in corso di lavorazione. Richardson è orientato nella realizzazione di un film horror: la storia parla di un fabbricante di maschere che ruba i volti dei cadaveri per farle indossare ai ragazzi che prendono le sembianze di zombie. La New Line Cinema propone la regia a Chuck Russell che in precedenza ha diretto film horror, ma il regista trova molto sgradevole la storia e decide di proporla in tono divertente destinato a un pubblico di tutte le età. Nel cast troviamo anche Cameron Diaz, Riccardo Jeni, Pietro Riegert.

Chi è Fausto Leali e i figli Deborah, Samantha, Lucrezia e Francis Faustino/ Una canzone dedicata a loro

La trama del film The Mask – Da zero a mito: un timido impiegato diventa un folle personaggio, con l’aiuto di un Jack Russell

In The Mask – Da zero a mito, Stanley Ipkiss è un impiegato di banca dal carattere timoroso. Vive da solo in affitto in un appartamento con il cane Milo, un simpatico Jack Russell. Un giorno, mentre è al lavoro, viene colpito dalla bellezza di Tina che si presenta al suo sportello per l’apertura di un conto. La donna si mostra gentile e amichevole, ma in realtà nasconde addosso una telecamera per riprendere l’interno della banca e fornire le informazioni al suo fidanzato Tyrell che ha in mente di fare una rapina.

Anna Foglietta, chi è e carriera dell'attrice/ Dai grandi successi cinematografici al Nastro d'argento

Dopo aver trascorso una spiacevole serata, Stanley sopra il ponte vede una maschera che galleggia, la prende e la porta a casa. Una volta indossata acquisisce strani poteri e si lascia andare a un delirio comico spaventando la gente nei paraggi e la vicina di casa. Il giorno dopo riceve la visita dalla polizia che sul lavoro lo trova in pigiama.

Un giorno, indossando la maschera, rapina la banca per rimediare i fondi per mandare avanti lo spettacolo di Tina, beffando gli uomini di Tyrell, impegnati nello stesso colpo. Il malvivente affronta The Mask che fugge, lasciando dietro di sé un pezzetto del suo vestito che poi si trasforma in un brandello del suo pigiama che viene riconosciuto dalla polizia. Tyrell viene arrestato, ma il sospetto che Ipkiss sia coinvolto è ormai una certezza.

The Mask incontra Tina in un parco, ma vengono disturbati dal detective Kellaway che vuole catturarlo. Stanley, aiutato dalla giornalista Peggy, riesce a fuggire, ma la donna poi lo tradisce e consegna la maschera a Tyrell che evade dalla prigione. L’uomo una volta indossata la maschera costringe Stanley a rivelargli dove ha nascosto i soldi. Tina ringrazia Stanley per la gentilezza che le ha mostrato e si allontana, ma viene catturata da Tyrell che la obbliga a esibirsi nel suo locale.

Tyrell organizza un importante evento dove partecipano personalità importanti tra cui il sindaco, ma lo scopo è di far esplodere il club. Milo, il cane di Stanley, riesce a sottrarre le chiavi della cella dove è detenuto il suo padrone e lo libera. Quando Stanley giunge al club viene catturato. Tina con l’inganno riesce a far togliere la maschera a Tyrell che viene recuperata da Milo che si trasforma in un cane dai superpoteri. Stanley riesce a recuperare la maschera, la indossa e disinnesca la bomba prima che distrugga tutto. La polizia interviene e arresta Stanley con i suoi uomini, ma il sindaco interviene facendo ricadere la colpa su Tyrell. Il giorno dopo Stanley va sul ponte con Tina e getta la maschera nel fiume, ma Milo la riprende e si allontana a nuoto…