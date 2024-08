The untouchables – Gli intoccabili, diretto da Brian De Palma

Venerdì 2 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il film gangster-biografico del 1987 dal titolo The untouchables – Gli intoccabili.

La pellicola è diretta dal regista Brian De Palma, considerato l’erede di Alfred Hitchcock e firma di alcuni lungometraggi cult, come Scarface (1983), Carlito’s Way (1993) e Mission: Impossible (1996).

Anticipazioni La promessa, puntata 3 agosto 2024/ Jimena furiosa per l'improvvisa scomparsa di Manuel

Le musiche sono invece realizzate dal grande compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, che nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi registi internazionali, tra cui Quentin Tarantino, John Carpenter, Roman Polański e Oliver Stone.

Il protagonista del film The untouchables – Gli intoccabili è interpretato dalla stella di Hollywood Kevin Costner, diventato famoso all’inizio degli anni ’90 grazie alla pellicola Balla coi lupi (1990).

Al suo fianco un altro grande nome del mondo dello spettacolo, Sean Connery, primo James Bond a partire dalla metà degli anni ’60.

Nel cast anche Robert De Niro, che aveva già interpretato un gangster nel 1975 nel celebre Il padrino – Parte II.

Massimo Cotto, com’è morto e chi è la moglie Chiara Buratti/ “Amore, non ho potuto salvarti”

La trama del film The untouchables – Gli intoccabili: “Sei solo chiacchiere e distintivo”

The untouchables – Gli intoccabili è ambientato nella Chicago degli anni ’30, nel pieno del periodo del Proibizionismo, mentre la città è capeggiata dal crudele malavitoso italo-americano Al Capone (Robert De Niro).

Quest’ultimo detiene il controllo della criminalità locale e si occupa, con ottimi profitti, del commercio sotto banco di alcolici.

Per riuscire a portare avanti questa sua “attività”, l’uomo ha avvicinato alcune tra le cariche più importanti della città, facendosele “amiche”, grazie ad un’attenta opera di corruzione.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 3 agosto 2024/ Nuh e Cemile verso il matrimonio

Nel frattempo, l’agente del Tesoro Eliott Ness (Kevin Costner), viene scelto come responsabile di una squadra che possa contrastare Al Capone e mettere fine ai suoi illeciti.

L’uomo si trova fin da subito a dover affrontare molteplici difficoltà a causa della corruzione che dilaga nel dipartimento di polizia, fino a quando, una notte, incontra Jimmy Malone (Sean Connery), un poliziotto di origini irlandesi che colpisce fin dal primo momento Ness per la sua incredibile integrità.

L’agente decide, quindi, di inserirlo nella propria squadra e, insieme a lui, recluta anche un ragazzo italo-americano, George Stone (Andy Garcia), e un contabile che dovrà tracciare i movimenti di Al Capone, Oscar Wallace.

Grazie ai suoi compagni, Ness finalmente riesce a raccogliere i primi risultati e a portare a termine alcuni arresti molto importanti.

Tutto ciò, ovviamente, infastidisce il gangster, che tenta in ogni modo di fermare le loro azioni, senza però riuscire a portare a termine il suo obiettivo.