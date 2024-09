Prosegue a gonfie vele la storia d’amore Theodora Bugel e Roberto Ciufoli, il comico della Premiata Ditta che hanno deciso di scongiurare la crisi del settimo anno, come? Sposandosi! Proprio così, a rivelarlo è stato il comico italiano che dalle pagine del settimanale DiTutto ha raccontato: “Perchè non festeggiamo la crisi del settimo anno con un bel matrimonio? E così è stato!”. Theodora Bugel e Roberto Ciufoli sono diventati marito e moglie dopo diversi anni di convivenza e dalla loro unione è nato anche Romano, il secondo figlio del comico.

Un figlio tanto desiderato e voluto dal comico e dalla moglie Theodora Bugel che ha incontrato parecchie difficoltà a rimanere incinta. A raccontarlo è stato proprio il marito che dal pagine di Diva e Donna ha confessato che sono ricorsi alla fecondazione assistita.

“Abbiamo cercato per anni questo bambino, ma non arrivava” – ha raccontato Roberto Ciufoli parlando della moglie Theodora Bugel. Dopo diversi tentativi andati male, la coppia ha optato per la fecondazione assistita anche se hanno incontrato tante difficoltà “Non è stato facile, c’è chi è disposto a truffarti. Abbiamo provato prima in Francia, poi siamo tornati in Italia” – ha detto il comico precisando – “l percorso è molto delicato e complesso”. Alla fine si sono recati in Spagna dove hanno incontrato un team di medici e specialisti molto più aperto e disponibile e dopo poco Theodora è rimasta incinta.

Il figlio si chiama Romeo ed è nato il 23 agosto 2016. Una gran bella emozione per Theodora Bugel e il marito Roberto Ciufoli che hanno potuto così realizzare il sogno di un figlio insieme. Ma come è iniziata la loro storia e come si sono conosciuto? A rivelarlo è stata Theodora Bugel, una donna molto discreta e riservata, che si è sbottonata dicendo: “stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare per avere… ogni scusa era buona”. A confermare la sua versione anche il marito Roberto Ciufoli che ha messo: “sapevo dove lavorasse e tutte le strade passavano da quel posto, alla fine l’ho presa per stanchezza”.

