Tale e Quale Show 2024 entra nel vivo con la seconda puntata che vedrà Thomas Bocchimpani calarsi nei panni di Tananai. Dopo il debutto con l’imitazione di Irama, questa volta l’ex cantante di Amici dovrà confrontarsi con uno dei giovani cantautori più amati degli ultimi anni. Non è ancora stato comunicato il brano da interpretare, ma quasi sicuramente Thomas canterà Tango, una ballad bellissima che ha permesso a Tananai di classificarsi al quinto posto durante il Festival di Sanremo 2023. Una prova che si preannuncia nelle corde del giovane interprete che potrebbe a questo giro convincere ancora di più la giuria e tutto il pubblico.

Simone Annichiarico è Franco Califano a Tale e quale show 2024/ Imitazione complessa: sarà all'altezza?

Riuscirà Thomas Bocchimpani a centrare l’imitazione di Tananai risultando così il vincitore della seconda puntata del popolare varietà di Rai1?

Thomas Bocchimpani imita Irama a Tale e Quale Show 2024: come è andata?

La prima imitazione di Thomas Bocchimpani nei panni di Irama durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024 non ha convinto particolarmente la giuria, mentre sui social in tanti hanno apprezzato la sua prova. “maro mi è ritornata la crush per Thomas bocchimpani mi so svegliata nel 2017” scrive un utente, mentre un noto profilo lo annovera tra le migliori esibizioni della serata “comunque ho recuperato i video delle imitazioni di #taleequaleshow e i migliori sono stati Feysal Bonciani, Verdiana Zangaro, Thomas Bocchimpani, Giulia Penna e Amelia Villano”.

Verdiana Zangaro sarà Celine Dion a Tale e Quale Show 2024/ La giuria: "un fenomeno", è rinata una stella?

Anche la giuria si è complimentata con il giovane cantante di Amici, a cominciare da Alessia Marcuzzi: “si vede che canti da quando sei piccola, hai una voce potentissima e molta tecnica, anche se ho notato che all’inizio c’è stata una piccola stonatura, non hai preso una nota. Quello che ti voglio dire è che hai una voce pazzesca, ma la differenza che noto con Irama che ha una voce più sporca rispetto alla tua. Avresti dovuto ogni tanto sporcarla ogni tanto, sei stato bravissimo e complimenti al trucco”. Giorgio Panariello ha promosso l’interpretazione e si è complimentato per la voce, mentre Cristiano Malgiogilio ha sottolineato “Irama ha una voce graffiante, particolare, tu canti molto bene, hai avuto delle stonature pazzesche. Non mi ha dato l’emozione che mi da lui”.

Roberto Ciufoli imita Tony Effe e Gaia a Tale e Quale Show 2024/ "Senza infamia e lode", farà di meglio?

Ecco l’imitazione di Thomas Bompiani nei panni di Irama a Tale e Quale Show 2024: