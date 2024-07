Tim Summer Hits 2024, oggi 12 luglio/ Diretta streaming e scaletta: attesa per Elodie e Angelina Mango

Tim Summer Hits 2024: oggi la terza serata

Venerdì 12 luglio 2024, al termine della nuova puntata di Techetechetè, in prima serata, Raiuno trasmette la nuova puntata del Tim Summer Hits 2024 che, in questa stagione, è condotto dall’inedita coppia formata da Andrea Delogu e Carlo Conti che ha sostituito Stefano De Martino. Sin dalla prima puntata, la nuova coppia di conduttori del Tim Summer Hits 2024 ha dimostrato di avere molta complicità sul palco dove, tra una battuta e l’altra lasciano il giusto spazio ai tanti artisti che si alternano sul palco e che sono i veri protagonisti della serata.

A fare da cornice al Tim Summer Hits che, quest’anno, non si sposta a Rimina per l’ultima tappa ma resta a Roma è l’immensa e suggestiva Piazza del Popolo dove, durante ogni puntata della kermesse musicale, si radunano migliaia di persone per cantare e ballare le hit del momento.

La scaletta dei cantante del Tim Summer Hits 2024

La scaletta della nuova puntata del Tim Summer Hits 2024 promette di accontentare sia i gusti delle generazioni più adulte che potranno cantare le canzoni di big come Gigi D’Alessio, Nek e Francesco Renga sia i gusti dei più giovani pronti a cantare a squarciagola le hit del momento cantate da nomi ormai sulla cresta dell’onda come Angelina Mango, Elodie, Achille Lauro, Bresh, Il tre e tanti altri.

Nel corso della nuova puntata del Tim Summer Hits 2024, dunque, saliranno sul palco i seguenti nomi: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Bigmama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Corona, Elodie, Emis Killa, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Petit, Renga, Nek, Rose Villain.

Come vedere in diretta streaming il Tim Summer Hits 2024

Il Tim Summer Hits 2024 preceduto dall’anteprima affidata alla professionalità di Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30 e, in diretta radiofonica, su Rai Radio 2. Inoltre, grazie al sito e all’applicazione di Raiply che può essere scaricata su tutti i dispositivi mobili, è possibile seguire, contemporaneamente alla diretta televisiva, anche la diretta streaming. Sempre con Raiplay, inoltre, si possono rivedere le puntate precedenti o le singole esibizioni degli artisti in scaletta.

