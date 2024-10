Mario Cusitore accusa Margherita a Uomini e Donne: “Ho visto il marcio”

Mario Cusitore è ormai sinonimo di scontro a Uomini e Donne. Il discusso cavaliere finisce nel mirino delle accuse di Tina Cipollari quando racconta, al centro dello studio, la sua ultima uscita con Margherita. Dopo aver rivelato di aver preferito rimanere da solo e non vederla perché “stavo scocciato, avevo miei problemi”, Mario ha poi ammesso di aver notato atteggiamenti di Margherita che lo hanno infastidito.

Di fronte a queste parole, Tina Cipollari è una furia: “Si chiama scarso interesse a casa mia! Per uscire con lei stai scocciato e non hai voglia, invece per venire qua in puntata sta sempre bene.” nota l’opinionista.

Tina Cipollari furiosa con Mario Cusitore: “Ma chi ti credi di essere?”

Mario Cusitore spiega allora le motivazioni che lo hanno portato a criticare Margherita: “Io ho visto il marcio quando hai voluto metterti in mostra durante la serata insieme, dicendo che anche tu fai parte del programma… non è una gara con me ma è quello che mi è sembrato.” “Ma allora perché non me l’hai esternato in macchina, visto che ti ha fatto così fastidio?”, è la replica della dama. A queste parole, Mario sbotta: “Io te l’ho detto in macchina, ora ho anche paura di uscire con te perché sei falsa. Io te l’ho detto sotto forma di scherzo.” La scena infervora ulteriormente Tina Cipollari, che avverte Margherita, accusando ancora Cusitore: “È tutta una scusa! Ora vuole far credere che Margherita sta sfruttando Mario, questo divo di Hollywood, per avere visibilità. Ma chi sei? Quanto sei montato per dire questo?“

