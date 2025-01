Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne

Nuovo anno e vecchi scontri a Uomini e Donne che, nella puntata dell’8 gennaio 2025, vedrà nuovamente uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo la pace della scorsa stagione, nelle ultime settimane, le incomprensioni tornano a galla. La puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio 2025 si apre proprio con lo scontro tra Gemma e Tina con quest’ultima che chiede di ballare nuovamente con Fabio Cannone, l’ex pretendente di Gemma per il quale la bionda opinionista nutre una simpatia.

Chi sono gli ex di Tina Cipollari? Da Kikò Nalli a Vincenzo Ferrara/ A Uomini e Donne cerca un uomo...

In studio, così, Tina e Fabio danno vita ad un momento ballerino sensuale scatenando la reazione di Gemma che, criticata per aver fatto con Fabio un ballo della pace, non nasconde il proprio fastidio nei confronti dell’atteggiamento della dama. Tina, così, si scatena in pista insieme al cavaliere con cui replica il successo ottenuto dal ballo fatto prima di Natale. Un momento speciale che porta a conseguenze particolari con un acceso scontro tra Tina e Gemma.

Uomini e Donne, Tina Cipollari cerca l'amore: è lei la nuova tronista?/ L'annuncio per il nuovo fidanzato

Tina Cipollari contro Gemma Galgani: lo scontro a Uomini e Donne si conclude con un gavettone

Sulle note di “Bailamos” di Enrique Iglesias, Tina Cipollari e Fabio Cannone si scatenano in pista ma se gli altri protagonisti di Uomini e Donne sono entusiasti, la stessa cosa non può dirsi per Gemma Galgani. Tra la bionda opinionista e la dama di Torino torna a galla la rivalità di un tempo.

Tina, infatti, esce dallo studio spiegando di essere al telefono con l’idraulico. Maria De Filippi esorta Tina a rientrare ma la Cipollari invita la conduttrice ad andare avanti con la trasmissione. “Gianni puoi andare a vedere cosa sta facendo?”, chiede la conduttrice. Gianni, così, raggiunge Tina che, però, ribadisce di non poter ancora rientrare. Poi, con un secchio d’acqua, fa un gavettone a Gemma Galgani. 2Ognuno ha quel che si merita”, conclude l’opinionista.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntate gennaio 2025/ Ciro: "Martina, tu sceglierai Gianmarco", cos'è successo