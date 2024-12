Il legame tra Tina Cipollari e i suoi genitori: il duro lavoro e l’esempio straordinario di mamma

Quando parla dei suoi genitori non riesce a trattenere la commozione. Per Tina Cipollari non è semplice ricordare la sofferenza e la vita dura della sua infanzia. La sua famiglia era molto umile e le giornate erano scandite quasi esclusivamente dal lavoro e dai sacrifici. “I miei genitori erano due contadini, lavoravano tutto il giorno nei campi e non potevano dedicare tempo ai figli”, il rammarico di Tina Cipollari. La showgirl spende parole al miele per la madre, che descrive come una donna fortissima.

“Riusciva ad occuparsi di noi figli e andare anche a lavorare”, sottolinea Tina Cipollari in una intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa. “Lavorava nei campi e non riusciva mai a essere felice. Quando rientrava la sera era stanca, aveva voglia di fare ma le sue energie erano esaurite”, ricorda commossa l’opinionista di Uomini e Donne.

I ricordi di Tina Cipollari sono perlopiù dolorosi se ripensa al passato e ai suoi genitori. “Da mia madre non mi aspettavo nulla”, sottolinea la celebre opinionista di Uomini e Donne. “Ero consapevole che non poteva dare più di quello che stava dando. Ho sempre cercato di mascherare il dolore attraverso un sorriso, nascondendo dolori e angosce”, le parole di Tina Cipollari.

Emblematico e triste l’episodio menzionato dalla showgirl, che ricorda ancora addolorata quando a lei e sua mamma fu impedito di salire su un taxi: “Dovevamo andare a Roma e avevamo le scarpe di fango. Non ci hanno fatto salire perché avevamo le scarpe sporche…”.

