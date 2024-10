Gemma Galgani conquista tutti a Uomini e Donne con la sfilata

Gemma Galgani scatenata a Uomini e Donne durante la sfilata femminile dal titolo “Brivido caldo in una notte di luna piena”. La dama di Torino sfila sulle note di Thriller e di Ancora Ancora Ancora portando a casa voti altissimi, in primis da Valerio, l’uomo che sta frequentando e che le dà un 10. Al termine della sfilata, Tina Cipollari non si trattiene e commenta così l’esibizione della dama storica del trono over. “Sei l’uomo più invidiato d’Italia al momento! Guarda che ti aspetta stasera! Un bocconcino!”, dice la bionda opinionista. Gemma, però, riceve voti alti anche da parte di altri cavalieri come Armando e Matteo e Morena non ci sta lanciando una frecciatina ai cavalieri che, invece, le hanno dato voti bassi.

“Vuoi uscire con Gemma?”, chiede la dama ad Incarnato che ribatte immediatamente – “Che pochezza“. Anche Tina Cipollari non ci sta e, al termine della sfilata di Alessia, va su tutte le furie.

Tina Cipollari difende Alessia e attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne

Bellissima ed elegante, Alessia incanta tutti a Uomini e Donne, ma i voti dei cavalieri non convincono Gianni Sperti e Tina Cipollari che attaccano il parterre maschile. “Votano per l’età, per l’anzianità, perché sono i suoi ultimi anni!”, commenta Tina Cipollari. “Gemma, fai le corna!”, interviene subito Maria De Filippi.

L’attacco di Tina manda su tutte le furie anche Gemma che esorta Tina a farle godere il clima goliardico senza attaccarla continuamente. Tina, però, ribadisce di non accettare le votazione non tollerando il primo posto di Gemma. “Mi dicono dalla regia che Alessia ha superato di due punti Gemma”, fa sapere Maria De Filippi., Tina tira un sospiro di sollievo ma continua a considerare troppo alto il secondo posto della dama di Torino.