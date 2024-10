Tina Turner, la regina del blues tra successi e drammi personali: chi era

Tina Turner è una cantante che non avrebbe bisogno di presentazioni. Regina delle classifiche, ha dominato la scena tra gli anni ‘70 e ’80 arrivando fino ai giorni nostri senza aver perso il suo appeal. Una donna camaleontica, sotto tutti i punti di vista. Tina Turner ha cambiato il mondo della musica black e quella blues, uscendo dalla nicchia in cui era caduto, arrivando poi a scalare le classifiche di tutto il mondo. Un mito vivete, nonostante sia morta nel 2023. Ha avuto molto successo ma nella vita privata – vissuta sotto gli occhi della stampa – ha avuto molti problemi che, di fatto, hanno segnato il suo carattere nel profondo.

Daniela Ferolla: "Fabrizio Frizzi la persona che più mi ha aiutato"/ "Mi piace prendermi cura degli altri"

Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock, nasce a Brownsville, nello stato del Tennessee, il 26 novembre 1939. All’età di 10 anni canta già nel coro della chiesa della sua città, dove il padre Richard è pastore. Nel 1956 i genitori si separano; Anna Mae e la sorella Alline vanno a vivere a Saint Louis, nello stato del Missouri. Trasferitasi a Saint Louis, incontra qui il musicista – e futuro marito – Ike Turner. Nel 1958 registrano il brano Boxtop che segna il debutto discografico della cantante con lo pseudonimo Little Ann. Da qui in poi nasce la stella di Tina Turner.

Liliana Resinovich, perché il corpo non può essere stato nel parco per giorni/ Sacchi e vestiti intatti

Tina Turner, la relazione turbolenta con Ike Turner e la diagnosi di cancro

La cantante ha una lunga relazione artistica e personale con Ike Turner: i due si sposano nel 1962 ma la relazione con viene funestata dai continui eccessi dell’uomo, esasperati dalla sua grave dipendenza dalla cocaina, situazione che compromette gravemente il suo rapporto con Tina, tanto da condurlo a commettere su di lei abusi verbali e fisici. Durante uno di questi litigi, al culmine dell’esasperazione, Tina Turner fugge dall’hotel in cui la coppia si trova. Nel 1976 la cantante chiede istanza di divorzio, che viene finalizzato il 29 marzo 1978.

Justine Mattera è Madonna a Tale e quale show 2024/ Riuscirà a conquistare il primo podio con la sua 'sosia'?

Nel 2013, dopo avere vissuto quasi vent’anni con il compagno Erwin Bach (produttore musicale tedesco) nel paesino di Küsnacht, nei pressi di Zurigo, convola con lui a nozze e riceve la cittadinanza svizzera.

Tre settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Bach, ha un ictus e deve sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo. Nel 2016 le viene diagnosticato un cancro intestinale. Il 4 luglio 2018 si suicida a 59 anni Craig Raymond Turner, il primogenito della cantante, avuto a 18 anni da Raymond Hill, sassofonista della sua band Kings of Rhythm. Il 9 dicembre 2022 il figlio minore Ronnie, 62 anni, muore nella casa di Los Angeles, a causa di un cancro.

Tina Turner, una vita di successi

Sono 10 gli album di studio e tanti i film a cui Tina Turner ha partecipato, dagli anni ’70 fino al 1999. The Best è una delle sue hit più famose che oggi popola le playlist. 2 Grammy Awards nel corso della sua carriera, di cui 8 competitivi e 4 onorari, oltre a 3 Grammy Hall of Fame, 7 Billboard Music Awards (di cui 6 solo nel 1984), 2 MTV Video Music Awards, 2 World Music Award e 1 Grammy Lifetime Achievement Award. Nel dicembre del 2005 viene insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche.