Tina Turner, com’è morta la celebre cantante e che malattia aveva

“Tina Turner, la Regina del Rock and Roll si è spenta serenamente oggi, all’età di 83 anni dopo una lunga malattia, nella sua casa a Küsnacht vicino Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un esempio”. Con queste parole, il 24 maggio del 2023, veniva annunciata la morte di Tina Turner, star della musica mondiale, che per decenni ha conquistato tutti con la sua voce potente e la sua energia inarrestabile.

Negli ultimi anni della sua vita, Tina Turner ha dovuto affrontare non una malattia, ma diversi problemi di salute. Nel 2013, un ictus le ha rivelato un’insufficienza renale causata da anni di ipertensione non curata adeguatamente. In seguito all’ictus, la rockstar aveva dovuto sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo.

Tina Turner e le dichiarazioni sulla sua malattia

Purtroppo le problematiche di salute sarebbero poi continuate per Tina Turner, soprattutto perché, negli anni, aveva preferito rimedi omeopatici per curare la sua ipertensione ai medicinali che le erano stati prescritti. La cantante ha avuto danni ai reni e un’insufficienza renale per la quale le venne consigliato un trapianto di reni. Nel 2016, poi, le fu diagnosticato un cancro.

Fu la stessa Tina Turner, in un post su Instagram, a raccontare le difficoltò della malattia: “I miei reni adesso sono malati. La colpa è del fatto che per anni non mi sono resa conto che avrei dovuto curare la mia pressione alta. Adesso sono in grave pericolo, ma perché per anni non ho accettato l’idea di curarmi regolarmente. Prendendo i farmaci prescrittimi tutti i giorni e in modo continuo.” Poi aggiunse: “Fu l’ictus che mi colpì nel 2009 a farmi scoprire che i miei reni non funzionavano più bene. L’ipertensione mal curata aveva provocato l’ictus. E mentre a fatica cercavo di rimettermi in piedi, scoprii che i miei reni avevano perso il 35% della loro funzionalità“. Furono, dunque, una serie di problematiche a causarne, infine, la morte.