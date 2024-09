Tiziana Riccardi lascia Uomini e Donne?

Tiziana Riccardi è stata una delle dame protagoniste della scorsa stagione di Uomini e Donne scontrandosi spesso con Tina Cipollari che non ha mai creduto totalmente al suo desiderio di cercare l’amore. Tiziana ha sempre rigettato tutte le accuse e, dopo un’estate trascorsa in compagnia degli amici, Tiziana era attesa per il ritorno in studio. La nuova stagione di Uomini e Donne comincerà ufficialmente su canale 5 lunedì 23 settembre ma le registrazioni sono cominciate a fine agosto.

Dalle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, pare che Tiziana Riccardi non faccia parte del parterre del trono over. Tiziana, esattamente come Emanuela Malavisi, Claudia Lenti e Giulia Vacca, non farebbe attualmente parte del cast del dating show di canale 5.

Le parole di Tiziana Riccardi

Tiziana Riccardi continua ad essere molto presente sui social e, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha salutato i propri followers svelando i programmi della nuova giornata. Tiziana, infatti, annuncia di essere attesa in palestra prima di andare a lavoro. Nessun riferimento, dunque, a Uomini e Donne in vista della nuova registrazione.

Oggi, mercoledì 18 settembre, tutti i protagonisti del trono over e del trono classico sono attesi in studio per registrare le nuove puntate, ma anche oggi, a quanto pare, tra le dame del parterre, non ci sarà Tiziana Riccardi.