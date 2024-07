Tiziana Riccardi, addio a Uomini e Donne?/ La rivelazione sul cavaliere che la sta corteggiando

Tiziana Riccardi lascia Uomini e Donne?

Tiziana Riccardi è stata una delle dame più discusse della scorsa stagione di Uomini e Donne e, spesso, è stata al centro di tante discussione con Tina Cipollari e a settembre molti fan del programma di Maria De Filippi sperano di vederla nuovamente all’interno della trasmissione, ma sarà davvero così? Bellissima e in splendida forma, Tiziana Riccardi sta trascorrendo l’estate tra lavoro, amici e famiglia e non dedicandosi all’amore anche se c’è un corteggiatore che sta provando in tutti i modi a conquistare. La dama del trono over, infatti, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi svelando un dettaglio inedito della sua vita sentimentale.

Tiziana ha spiegato di essere in una fase di cambiamento aggiungendo di voler sfruttare l’estate per riflettere e per capire ciò che vuole realmente dal momento che, avendo avuto diversi corteggiatori, non ha mai portato avanti le frequentazioni.

Le parole di Tiziana Riccardi

“Sono in una fase di cambiamento, in un periodo in cui sto mettendo completamente in discussione la mia vita. L’estate la userò per riflettere, per cercare di capire bene cosa fare. Se fossi costretta a partire per un weekend con Tina la porterei a Piombino per farle vedere come vivo e per farle capire che tutto ciò che pensa di me è frutto della sua fantasia. Io sono la donna che ho raccontato in trasmissione, non ho e non cerco un uomo che mi mantenga”, le parole di Tiziana Riccardi che ha poi parlato di alcuni cavalieri del trono over a cui pensa.

“Con Davide che abita a Torino, come mia madre e mio figlio, ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e ancora oggi ci sentiamo spesso: lo trovo un uomo molto divertente. Penso a volte ad Albino anche perché è impossibile non farlo. Lui ci sta provando con me in tutti i modi”, ha concluso.











