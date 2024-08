Solo pochi mesi fa ha posto fine alla relazione con Elsina Khayrova, nota modella russa; per Tom Cruise sembra però essersi spalancata la porta di una nuova parentesi sentimentale. Come riporta Leggo, voci sempre più insistenti affermano di un legame sempre più intimo con Victoria Canal, cantante 25enne, alimentando dunque la convinzione che sia proprio lei la nuova fidanzata di Tom Cruise.

Ma chi è Victoria Canal, presunta nuova fidanzata di Tom Cruise? La giovane ha approfittato della pandemia per mostrare sui social il suo grande talento musicale facendo breccia in Chris Martin che l’ha fortemente voluta nel roster della sua casa etichetta discografica. A causa di una sindrome della banda amniotica, la presunta nuova fidanzata di Tom Cruise è nata senza l’avambraccio destro; una condizione che per nulla ha arrestato la sua voglia di farsi largo con il proprio talento.

Tom Cruise e la presunta nuova fidanzata Victoria Canal: dai giri in elicottero all’invito sul set

Tornando alle voci di gossip che vorrebbero Victoria Canal come nuova fidanzata di Tom Cruise, tutto sarebbe partito da un primo incontro in Inghilterra in occasione del festival di Glastonbury. Come racconta Leggo, sarebbero poi arrivati diversi motivi di contatto: prima l’invito dell’attore sul set di Mission Impossible, poi un giro insieme in elicottero per non perdersi la prima proiezione del film “Twisters”.

Ovviamente, anche secondo la stampa locale ci sarebbero diversi indizi ad avvalorare la tesi secondo la quale Victoria Canal sarebbe la nuova fidanzata di Tom Cruise. “Sono praticamente inseparabili”, avrebbe affermato chi ha avuto modo di osservarli da vicino; testimonianza alla quale si aggiungono le fonti del Sun che avrebbero confermato la visita sul set di Mission Impossibile.

