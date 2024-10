Chi è Tommaso: nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Sono tanti i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne che, in queste prime settimane si stanno mettendo in mostra con varie dinamiche. Nel corso della puntata trasmessa l’11 ottobre 2024, pur senza raggiungere il centro dello studio, Tommaso diventa protagonista per il rapporto con Barbara de Santi. Di Tommaso non si sa nulla se non che ha 51 anni e che in passato ha frequentato donna molto più giovani di lui come ha raccontato la stessa Barbara durante la discussione in studio.

Maria De Filippi, nel corso della puntata, rivolgendosi a Barbara De Santi spiega che è inutile farla accomodare al centro dello studio con Tommaso perché dopo un solo appuntamento entrambi sono giunti alla conclusione di voler chiudere la frequentazione non essendoci i presupposti per continuare a frequentarsi e conoscersi.

Lite tra Tommaso e Barbara De Santi a Uomini e Donne

L’uscita tra Tommaso e Barbara De Santi è stata disastrosa. “Invece di aumentare, nei giorni dopo, è stata poi una completa discesa”, ha raccontato Barbara che, da un uomo, vuole essere cercata e avere con lui anche un contatto telefonico continuo durante la settimana. Tommaso, da parte sua, si difende spiegando che con Barbara si è anche divertito ma di aver capito di non poter tollerare alcuni suoi lati caratteriali.

“Barbara mette sempre i puntini sulle i” – dice lui scatenando la reazione della dama – “Non riesci a stare insieme con una donna di carattere, non potrai mai stare con me, mai”. Barbara, inoltre, spiega che quella arrabbiata dovrebbe essere lei per una frase che le ha detto a cena. “La prima cosa che mi ha detto al ristorante è stata “Non sarei dovuta uscire con te, sai io sono uscito con ragazze di 25 anni” racconta Barbara.

