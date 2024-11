Genitori Tommaso Franchi: la separazione quando era piccolo

Questa sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e, stando alle anticipazioni, ci sarà anche una sorpresa speciale per Tommaso Franchi. Per lui potrebbe arrivare un regalo o un incontro inaspettato con qualcuno di importante, come i suoi genitori, che stanno facendo il tifo per lui da casa assieme al resto della famiglia. Riguardo i genitori di Tommaso Franchi non si conoscono molte informazioni, se non quelle rivelate dal concorrente nel corso della sua avventura nel reality.

In particolare, il padre è di Siena mentre la mamma ha origini inglese; i due si sono separati quando lui era piccolissimo ma, nonostante la fine della loro storia d’amore, hanno sempre conservato un rapporto ottimo e un solido legame familiare. “Sono buffi mia mamma e mio papà”, aveva confidato Tommaso ai coinquilini. Pur non essendo mai stati una coppia, tra di loro c’è un grande bene e il figlio li definisce “molto amici“.

Tommaso Franchi e la separazione dei genitori: “Rimasti in ottimi rapporti“

“I miei genitori si sono separati poco dopo la mia nascita ma sono rimasti in ottimi rapporti, il mio papà ha trovato un’altra donna ed è molto estroverso. Mia mamma invece, psichiatra, è molto più ferma. Chiaramente il suo voler bene lo trasmette ugualmente seppur in modo diverso”, con queste parole Tommaso Franchi ha parlato dei suoi genitori al Grande Fratello 2024. Se il padre ha ricostruito la sua vita dopo la rottura, trovando una nuova compagna, la madre è al momento sola ma il gieffino spera che possa trovare qualcuno con cui condividere il resto della sua vita.

Il concorrente non ha troppo sofferto per la separazione dei genitori, anche perché tra loro il rapporto è sempre stato ottimo: “Mia mamma mi dice che ha amato molto il mio papà, lei è una persona forte… Io sono cresciuto molto con mia mamma, a volte mi capitava di sentirla piangere quindi capisco la sofferenza e non deve aver alcun senso di colpa”.