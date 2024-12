Grande Fratello 2024, Tommaso Franchi minaccia di lasciare: è crisi dopo rottura con Mariavittoria Minghetti

Una delle coppie che stava nascendo nella Casa del Grande Fratello 2024 è entrata in piena crisi, la settimana trascorsa in tugurio con Alfonso D’Apice ha mandato in confusione Mariavittoria Minghetti che appare sempre più distante da Tommaso Franchi. Insomma sta nascendo un nuovo triangolo formato da Mariavittoria, Alfonso e Tommaso ma quest’ultimo non ci sta e nelle scorse ore è scoppiato a piangere minacciando di lasciare il GF. Parlando con Jessica Morlacchi e Luca Calvani si è lamentato della vicinanza tra Mariavittoria e Tommaso.

Andando con ordine, Tommaso Franchi ai due gieffini ha rivelato di essere in crisi e deluso della vicinanza tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, lanciando delle frecciate a quest’ultimo: “Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma”.

Dopo aver rivelato di esserci rimasto male per la rottura con Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, scoppiando a piangere ha rivelato di voler lasciare il Grande Fratello 2024: “Se devo stare così… basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via. Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai c0g**ni. Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà”. Tommaso Franchi lascerà il Grande Fratello 2024?