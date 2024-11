Scoppia lo scontro tra Tommaso Franchi e Luca Calvani al Grande Fratello 2024

Se è vero che le liti più interessanti del Grande Fratello vanno in onda durante la pubblicità, è probabilmente quanto accaduto anche nel corso della diretta del 19 novembre, quando si è acceso uno scontro tra Tommaso Franchi e Luca Calvani. Per il toscano, l’attore sarebbe poco sincero e sfrutterebbe dinamiche non sue per avere visibilità. “Ti inventi le cose per avere visibilità, non mi fido di te!”, sono state le parole di Tommaso a Luca. “Se tu la pensi così ci sta, io sono qui anche per questo.” è stata la risposta sincera di Calvani.

Alfonso D'Apice, rissa sfiorata con Antonio Fico al GF/ "Torna a vendere cornetti, non romper il cazz*!"

Per l’attore, far parte del Grande Fratello significa anche commentare dinamiche e situazioni che non hanno lui come protagonista, altrimenti si starebbe sempre dietro le quinte del programma.

Tommaso Franchi: “Ecco cosa non mi piace di Luca Calvabi”

Alfonso Signorini, tornati in diretta, stuzzica Luca Calvani, chiedendogli la sua opinione su quello che definisce ‘voltafaccia’. “Io credo che lui non ci crede in me, e ci può stare.” ha ribadito Luca. Tommaso, dal suo canto, spiega il motivo della sua opinione sul coinquilino: “Non lo sto giudicando come persona ma come giocatore, penso che non sia sincero, per me è un lupo. A me non piace che in un gruppo lui lancia il sasso e poi tira via la mano. Io noto che si avvicina a delle persone per un certo motivo… vedo tante dinamiche nella Casa, anche in questa settimana che era in nomination, ha fatto delle piccola cose che mi ha fatto storcere il naso.” Così tira in ballo una lettera che Luca gli avrebbe scritto per ‘riavvicinarsi a lui’, ma che Calvani definisce essere una canzone ironica, a questo punto usata contro di lui.

GRANDE FRATELLO 2024, 13A PUNTATA/ Diretta: Luca Calvani è il preferito del pubblico