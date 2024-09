La vita privata del campione schermidore Marini: “Fidanzata? Vi assicuro che…”

C’è anche il campione schermidore Tommaso Marini a Ballando con le Stelle 2024. Il giovane atleta è pronto a portare tutta la sua personalità e il suo talento nel programma di Milly Carlucci, dove gareggia come concorrente. Da sportivo non può mancare il giusto spirito di competizione e la voglia di mettersi alla prova in una nuova disciplina. E c’è anche ci si domanda se, all’interno del talent troverà l’amore, dato che lo schermidore azzurro pare ancora single. “Fidanzata? Non ne ho, ve l’assicuro”, aveva detto in una intervista.

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, concorrenti Ballando con le stelle 2024/ Social impazziti per loro!

“Si fanno già avanti ma per ora non ho modo di impegnarmi in una relazione seria”, le sue parole. Oggi però la testa va a Ballando con le Stelle 2024, una nuova scommessa da vincere. Come quella che vinse con la sua prof, ai tempi della scuola, che disse a Tommaso che non avrebbe potuto vivere della sua passione.

Federica Pellegrini, chi è? Crisi e lotta alla bulimia/ Mi ingozzavo e vomitavo tutto. Mi scoprì mamma..."

Tommaso Marini, il ‘saluto’ alla prof che non credeva in lui: “Mi disse che non sarei diventato sportivo”

“Mi disse che l’attività sportiva non poteva essere mai il mio lavoro”, ha raccontato Marini. Eppure lo schermidore è riuscito a percorrere parecchia strada, con la recente prestigiosa medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi. Un percorso che parte da lontano e che, come sottolineato dallo stesso atleta, non è stato affatto semplice.

“Ho sempre avuto delle difficoltà perché non è mai stato facile conciliare la scherma con lo sport”, ha raccontato. Ricordando appunto quella famosa frase della sua insegnante, che in qualche modo riuscì a stimolarlo nonostante il suo pessimismo: “Mi disse di ricordarmi che che lo sport non potrà mai essere il tuo lavoro”.

Alessia Orro, Ballando con le stelle 2024/ Lo stalking e il coraggio della denuncia: "Ora sto più attenta"