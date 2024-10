Tommaso Marini e Sophia Berto si sono messi alla prova con un boogie durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024. Una prova non semplice vista l’altezza del schermidore italiano, specializzato nel fioretto, campione mondiale di fioretto individuale nel 2023, campione europeo nel 2024, vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022, che è riuscito ugualmente a portare a casa un’ottima esibizione sulla pista da ballo. “Hai uno stile tutto tuo, hai talmente tanta felicità e naturalezza in quello che fai” – commenta Ivan Zazzaroni, mentre Fabio Canino sottolinea la sua fluidità e libertà sul palco confidando che starebbe ore a guardarlo ballare.

Di parere contrario la presidente di giuria, Carolyn Smith che precisa: “non sono convinta di questa performance, eri poco convinto sul tempo. E’ molto interessante, ma invito a Sophie a ragionare, lui è alto e creare spazio tra voi”.

Tommaso Marini e Sophia Berto deludono con il boogie a Ballando con le Stelle 2024

Il boogie di Tommaso Marini e Sophia Berto nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 non ha convinto particolarmente la giuria. Anche Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato tanto questa prova di ballo: “un pò noiosetto, si bel compitino, ma devo dire che hai dei competitor di livello, attenzione al calar della tensione. La tua cifra è la grazia, ma in alcuni momenti manca l’intenzione e la verve”. Infine Guillermo Mariotto: “vedo un senso di libertà da questi tipi di balli. Mi si apre un altro mondo, quello che state facendo mi intriga”. Alla fine la coppia porta a casa 29 punti che permettono di classificarsi alla posizione numero 8 della classifica finale. Riusciranno a fare di meglio?

Intanto sui social Tommaso Marini e Sophia Berto hanno molti consenti da parte del pubblico. “Altra coppia che mi piace molto!” – scrive un utente a cui fa eco – “a me piacciono tantissimo”. Poi c’è chi si complimenta con “Planet” dicendogli “sei stato grandissimo” e chi commenta le prove di ballo “lo vedo ritmico e portato”. Non manca un complimento da urlo: “a tratti nel fisico mi ricorda Michael Jackson!”. Che dire: finora è stata un’ottima partenza!