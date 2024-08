Sono diversi i cantieri attivi lungo la rete ferroviaria italiana, con i lavori che proseguono secondo il programma temporale stilato. Questi interventi non stanno causando disagi ai treni e problemi ai passeggeri, infatti anche nei giorni che vanno dal 12 al 15 agosto, nella settimana in cui sono cominciati i lavori sull’Alta Velocità, sono arrivati in orario circa 9 convogli su 10 a lunga percorrenza, tra treni Alta Velocità e Intercity, in base ai dati forniti da Rfi.

Queste informazioni tengono conto dei tempi di percorrenza principali dei treni Alta Velocità nelle zone interessate dai cantieri e comunque segnalati quando sono stati acquistati i biglietti. In merito al traffico a livello regionale, negli ultimi giorni è arrivato puntuale o hanno fatto registrare massimo 5 minuti di ritardo il 92% dei treni.

Interessanti anche i dati forniti da Rfi su passeggeri: sono state circa 625mila le persone che hanno viaggiato in Italia, meno delle 850mila in viaggio il giorno della vigilia di Ferragosto. Questi dati mostrano una diminuzione significativa rispetto ai primi giorni di agosto, ma anche rispetto ad altri periodi dell’anno.

IL COMMENTO DI SALVINI AI DATI

Ne aveva parlato anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che nei giorni scorsi aveva risposto alle polemiche sui ritardi ferroviari. Il vicepremier e leader della Lega aveva colto l’occasione per ringraziare i lavoratori di Ferrovie, Rfi e Trenitalia per offrire un servizio all’altezza, sottolineando la «puntualità in questi giorni», confermando i dati che parlano di una puntualità superiore al 90 per cento, nonostante siano attivi 1.400 cantieri per lavori da 650 milioni di euro.

Invece, Sandro Ruotolo del Pd lo aveva attaccato parlando di «inferno», cercando di sollecitare anche la premier Giorgia Meloni. Anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, aveva parlato di «estate da incubo», ma i dati di Rfi ricostruiscono una situazione differente.

TRENI E CANTIERI, I LAVORI PRINCIPALI IN CORSO

Durante il mese di agosto sono state programmate da Rfi diverse attività di manutenzione straordinaria in riferimento all’armamento ferroviario, opere civili, impianti di sicurezza e segnalamento, oltre a impianti di trazione elettrica. Ma sono al lavoro anche i cantieri per costruire nuove infrastrutture, nella maggior parte dei casi legati al Pnrr e per riqualificare le stazioni.

Ad esempio, proseguono regolarmente i cantieri sulla manutenzione della linea Alta Velocità Milano-Bologna, mentre sulla Verona-Vicenza i lavori servono allo sviluppo della rete. Sulla linea Milano-Mortara si sta lavorando a una nuova fermata di Milano Porta Romana, mentre su quella Cremona-Mantova si sta demolendo la linea esistente e sono iniziati i lavori per creare le fondazioni del nuovo ponte sul fiume Adda.

Discorso diverso per il Nodo di Genova, dove i cantieri sono attivi per il quadruplicamento fra Voltri e Sampierdarena nell’area di Bivio Polcevera, infine sono di ripristino i lavori della linea di Campasso.